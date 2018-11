Gänsehaut-Feeling unter den Zuhörern erzeugt

Schweigern.Begeisterte Zuhörer erlebten am Samstag ein mitreißendes, facettenreiches Chorkonzert der „Oktavenspringer“ aus Eichel in der Martinskirche. In ihrer Begrüßung namens der Kirchengemeinde hoffte Heidi Stranz für das Publikum, damit es durch die Musik gelingen möge, dass Himmel und Erde sich berühren. Und sie sollte recht behalten. Nicht nur insgeheim berührt waren die Zuhörer von der hohen Qualität der Sangeskunst, sondern äußerten vielfach, dass sie die große Bandbreite der Stücke, das hohe gesangliche Niveau oder auch die Vielzahl der jungen und der männlichen Chormitglieder beeindruckte.

Als Fan geoutet

Waltraud Herold, Präsidentin des Sängerkreises Badisch-Franken, outete sich als Fan der „Oktavenspringer“ und versprach den Zuhörern einen besonderen Hörgenuss. Den Anfang machte der Fußballsong „Tage wie diese“, gefolgt von dem besinnlichen, anspruchsvollen „Still ruht der See“ von Heinrich Pfeil. Dass man auch vor fremdsprachlichen Liedern nicht zurückschreckt, sollte im Laufe des Abends noch mehrfach unter Beweis gestellt werden, zunächst mit dem schwedischen Volkslied „Uti var hage“, das beschwingt die Natur und Herzensfreude beschreibt.

Als erstes Highlight könnte der Film-Song „The Prayer“, bekannt durch Andrea Bocelli und Céline Dion, gelten. Alissa Röhrig als Solistin sorgte einmal mehr für Gänsehaut und überzeugte durch ihre glasklare, auch in den Höhen sichere Stimme. Arrangiert hatte dieses Stück Maximilian Mohr für die „Oktavenspringer“, der nicht nur dieses Stück sehr versiert auf dem Klavier begleitete und ansonsten die Tenöre hervorragend unterstützte.

Mit „See you again“ aus dem Kino-Hit „Fast and Furious“ und „Un poquito cantas“, einem lateinamerikanischen Tanzlied, das Jannik Henninger an den Congas rhythmisch akzentuierte, oder auch dem sechsstimmigen „Abendlied“, von Josef Rheinberger im zarten Alter von 15 Jahren komponiert, zeigte sich die Vielseitigkeit des Chores. Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus, so auch bei „Parting Glass“, einem irisch-schottischen Volkslied, das die männlichen Chormitglieder im Alter von 17 bis 70+ mit viel Klangfarbe und Gefühl zum Besten gaben.

Katja Roth, Vizechorleiterin, führte auf kurzweilige Art durch das Programm und äußerte an dieser Stelle, wie stolz man doch auf „die Männer im Chor“ sei.

Sehr gut aufgenommen

Mit Spannung sei man ins Umpfertal gereist, wo der Chor noch nicht so bekannt war, und habe sich innerhalb weniger Stunden auf eine ungewohnte, aber sehr gute Akustik eingestellt, so Chorleiterin Susanne Skirde. Doch hätten sich die Sänger vom ersten Moment an wohlgefühlt, „wir wurden nicht nur nett aufgenommen, sondern hatten viel Freude am Singen.“

Dass der Funke auf die Zuhörer übersprang, war im Übrigen nicht erst bei dem dynamischen „Auf uns“ oder dem gefühlvollen „Wunder gescheh’n“ oder gar dem Klassiker „Guten Abend, gut’ Nacht“ zu spüren.

In den angeregten Gesprächen nach dem Konzert waren sich die Gäste uneins, welches Stück am meisten berührt habe, die französischen Lieder („Cerf-volant“, „Hymne à la nuit“ und „Vois sur ton chemin“) aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, der amerikanische Nummer-Eins-Hit „Raindrops keep falling on my head“ mit den deutlich staccato hörbaren Regentropfen oder die Wellen des „Shenandoah“, einem Fluss in USA. Zumindest emotionaler Schlusspunkt des rund eineinhalbstündigen Programms war „What a feeling“ aus dem 80er-Jahre-Musik- und Tanzfilm „Flashdance“.

Langanhaltender Beifall

Der Vorsitzende des Sängerbunds Eichel, Wolfgang Resch, griff nach dem langanhaltenden Applaus zum Mikrofon, um Dankesworte loszuwerden an die vielen fleißigen Helfer vor und hinter den Kulissen.

Als Zugaben erklatschten sich die Zuhörer den afrikanischen Protestsong „Senzenina“ mit den Solis-ten Petra Jankowski-Gruber, Leon Röhrig und Johannes Hermann und das mit passender Choreografie untermalte „Trompetenecho“ von Slavko Avsenik. Mit diesem musikalischen Ausflug in das Umpfertal haben die Oktavenspringer nicht nur einen harmonischen Abschluss ihrer Konzertreihe erlebt, sondern viele neue Fans gewonnen. sahe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018