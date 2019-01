Ganze Region zum Klingen gebracht

Die Musik und die Kommunalpolitik haben das öffentliche Wirken von Waltraud Herold geprägt. Am Samstag feierte sie ihren 70. Geburtstag.

Schweigern. Es war ein großes Geburtstagsständchen, das die Sängerinnen und Sänger ihrer Präsidentin zum 70. Geburtstag in der Kirche in Uiffingen boten.

Nach dem Lied „Musik erfüllt die Welt“ stand das bisherige Leben von Waltraud Herold im Mittelpunkt. Seit 2010 Präsidentin des Sängerbundes Badisch Franken, jahrzehntelange Kommunalpolitikerin, Kreisrätin, Boxberger Stadträtin und Ortsvorsteherin von Schweigern und zudem noch Organistin: Bereits als junges Mädchen mit 13 Jahren spielte sie in den Kirchen in Dainbach, Epplingen und Schweigern die Orgel.

Sie durfte am Samstag in der evangelischen Kirche Uiffingen zusammen mit ihrem Ehemann Karl Ludwig einschließlich ihrer Familie ihren 70. Geburtstag feiern, inmitten einer großen Sängerfamilie aus Abordnungen von 16 Chören. In äußerster Geheimhaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sängerbund, allen voran Bundeschorleiterin Brigitta Meuser, Tauberbischofsheim, in deren Händen die gesamte Organisation lag, ein großes Treffen vorbereitet. Völlig überwältigt ob der großen Ehre, war Waltraud Herold die Freude dieser gelungenen Feier sichtlich anzusehen. Es wirkten Chöre mit aus Osterburken, Epplingen, Gommersdorf, Schweigern, Uiffingen, Oberbalbach, Distelhausen, Sonderriet, Boxtal, Reicholzheim, Michelfeld, Mondfeld und Waldenhausen.

Der Konfirmandenspruch von Waltraud Herold „Ich will dem Herrn Singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin“ , gleichfalls ein bekannter und gern gesungener Chorsatz, zog sich wie ein Leitfaden durch die festlichen Stunden, beginnend mit dem Gesangverein Sängerbund Epplingen, Schweigern, Uiffingen und Dainbach.

Erfolgreiches Wirken

Die beiden Vizepräsidenten des Badischen Sängerbunds, Hubert Heffele und sein Kollege Vizepräsident Wolfgang Runge, hielten die Laudatio zu einem langen und erfolgreichen Wirken in der Musik. Hubert Heffele nannte sie eine große Persönlichkeit mit einer einzigartigen musikalischen Entwicklung. Er lobte die vielen Chöre, die ihr durch ihre Anwesenheit mit einem Blumenstrauß bekannter Lieder großen Dank sagen wollen, und nannte es ein einmaliges Ereignis, das er in dieser Form noch nicht erlebte. Die Glückwünsche des Badischen Sängerbunds waren verbunden mit dem großen Dank für Herolds beispiellosen Einsatz voller Respekt und Hochachtung. Waltraud Herold habe sich dies mit ihrer offenen und zuvorkommenden Art mehr als nur verdient. Außerdem dankte er Waltraud Herold für ihre gute Zusammenarbeit, ihre zahlreichen Besuche bei den Vereinen und ihr Engagement in Familie, Musik, Kultur und Kommunalpolitik.

Auch Wolfgang Runge würdigte sie in ihrem musikalischen Lebenslauf im Besonderen für 40 Jahre Chorleitertätigkeit nach einem Zitat von Friedrich Nietsche: „Ein Leben ohne Musik ist zwar möglich, aber sinnlos“. Schon mit 13 Jahren saß sie auf der Orgelbank von drei Kirchen. Bereits mit 14 sang sie in zwei Chören die Alt-Stimme, die sie ihr Leben lang begleitete, in all ihrer Funktion. Ausgebildet als Chorleiterin übernahm sie 1978 die Chorleitung des „Liederkranz Schweigern“, ein Jahr später die Chorleitung von Sachsenflur bis zum Jahre 1986. Schnell kamen weitere Stationen dazu wie Gruppenchorleiterin von Dainbach und Uiffingen. In der Sängergruppe 2 (Boxberg) war sie stellvertretende Gruppenchorleiterin, später Gruppenchorleiterin und Gruppenvorsitzende.

Herold engagierte sich für die Musik auch überregional. Beim Sängerbund Badisch Franken war sie als Frauenreferentin aktiv, danach als Vizepräsidentin und seit 2010 sogar als Präsidentin.

Wolfgang Runge zitierte die Jubilarin bei verschiedenen Ehrungen, die sie in ihrem heutigen Amt als Präsidentin selbst zu erfüllen hat, und bei denen sie des Öfteren von Christenpflicht bei der zu ehrenden Person spricht. „Das ist genau das, was sie bis heute selbst vorlebt.“

Eine sichtbare Gefühlsregung ging über die Gesichter bei dem Satz: „Liebe Waltraud, durch dein musikalisches Wirken brachtest du eine ganze Region zum Schwingen und Klingen“. Dafür wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet für 25-jährige Organistentätigkeit, 25-jähriges Singen im Chor und langjähriges Wirken als Dirigentin. Und nun wurde sie in Uiffingen für 40 Jahre als Chorleiterin mit der silbernen Ehrenbrosche, zugehöriger Urkunde und Ehrenbrief des Deutschen Chorverbandes geehrt. Wolfgang Runge wünschte ihr trotz angeschlagener Gesundheit noch viel Kraft, um weiterhin zum Wohle der Gesellschaft wirken zu können.

Auch Bundeschorleiterin und Mitglied des Präsidiums, Brigitta Meuser dankte der zu Ehrenden für ihre großartige und lebenslang mit viel Herzblut erbrachte Leistung und der vielen Zeit, die sie in dieses Ehrenamt mit großem Engagement und hörbarem Erfolg einbrachte. Ein Dankeschön kam gleichfalls von Dieter Weber, Vorsitzender der Sängergruppe 2 Boxberg, der sie eine angenehme und liebevolle Kollegin nannte.

Völlig sprachlos und überwältigt ob der großen Ehrung dankte Waltraud Herold der großen Sängerfamilie samt dem Präsidium in bewegten Worten: „Der liebe Gott hat mit mir in den letzten drei Jahren schon andere Dinge vorgehabt, er will aber, dass ich weiter wirken darf, wofür ich ihm täglich danke.“ Gänsehaut machte sich breit bei dem mit allen Chören gesungenen: „An hellen Tagen, Herz welch ein Schlagen“ und einem Standing Ovation mit anschließendem Gratulationscours.

