Garten-Stahl ausgezeichnet

Schweigern.301 mittelständische Unternehmen wurden im Neuen Schloß in Stuttgart mit dem „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg 2018“ ausgezeichnet. Der Preis steht unter dem Motto „Leistung – Engagement – Anerkennung“ (Lea).

Alle Projekte der Lea sind Kooperationsprojekte zwischen einem Sozialpartner und einem Unternehmen. Beide legen ihre Expertise zusammen und ziehen an einem Strang – um einer gemeinsamen Sache willen. Das ist das gesellschaftliche Erfolgsmodell. Die Anerkennung mit der Lea-Trophäe soll Ansporn sein, wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung gemeinsam zu leben. Mit dabei war zum wiederholten Mal auch Firma Garten-Stahl Schweigern, Sie engagiert sich sozial für örtliche Vereine und Institutionen und durfte so die Auszeichnung in Empfang nehmen. Bis zum 31. März 2020 kann man sich wieder bewerben. Infos unter www.lea-mittelstandspreis.de

