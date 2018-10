Geborgen sein in Gottes Liebe

Uiffingen.Konfirmation – das bedeutet „Ja“ sagen zu einem Leben im christlichen Glauben und damit die Bekräftigung der eigenen Taufe. Zehn ehemalige Konfirmanden feierten das Jubiläum ihrer Konfirmation vor 50, 60, 65 und sogar 70 Jahren am Sonntag in der evangelischen Kirche Uiffingen. Gemeinsam mit Pfarrer Hocher und den Kirchengemeinderäten Kurt Dötter und Helmut Reichert durften sie feierlich in die Kirche einziehen.

Musikalisch umrahmte der Kirchenchor den Gottesdienst. Darüber hinaus sang die Gemeinde zahlreiche bekannte Lobes- und Dankeslieder wie „Lobe den Herren, den mächtigen König“, begleitet an der Orgel durch Walter Ries. Ein Liedvers hieß „bis hierher hat mich Gott gebracht, durch seine Große Güte“. So schaute Pfarrer Hocher auf die zurückliegenden Lebensjahre der Konfirmanden. Voller Dank und Hoffnung können sie in die Zukunft blicken. Frieden im Herzen wünschte er ihnen abschließend. Namentlich wurden die Jubilare aufgerufen, hörten noch einmal ihren Konfirmandenspruch und empfingen den Segen. Mit der Gemeinde zusammen sprachen sie das Glaubensbekenntnis und das Abendmahl wurde gereicht. Das Fest der goldenen Konfirmation (für 50 Jahre) durften Isolde Dötter, Manfred Heckmann, Brigitte Schulz und Hermann Spengler feiern. Vor 60 Jahren wurden Dr. Hans-Joachim Eberhardt, Käthe Elisabeth Herrmann-Beug und Rudolf Hopf konfirmiert. Eiserne Konfirmation beging Hildegard Reichert für 65 Jahre Jubiläum der Bekräftigung des Glaubens. Das Fest der Gnadenkonfirmation beging Robert Vogt und Helga Lietzke. Sie wurden vor 70 Jahren konfirmiert. suso

