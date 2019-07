Gefährlicher Müll aus Plastik

Plastik ist längst zu einem der größten Umweltprobleme unserer Zeit geworden. Immer mehr Menschen erkennen dies und verzichten zum Beispiel auf Plastiktüten. Die EU verbietet ab 2021 sogar Einwegplastik wie Kunststoffbesteck, Kunststoff-Strohhalme oder Wattestäbchen aus Kunststoff.

Auch Luftballons bestehen aus Plastik. Leider werden bei Festen und Feiern, zu Hochzeiten, Jubiläen oder Neueröffnungen immer noch Tausende davon in den Himmel geschickt. Die Menschen freuen sich für einen kurzen Augenblick – und haben scheinbar kein Bewusstsein für die Folgen, die über Jahrzehnte fortbestehen.

Denn der aus Luftballons bestehende Müll ist gefährlich: Weichmacher und andere Inhaltsstoffe gelangen in die Umwelt. Tiere können sich in den Bändern verfangen. Oder sie verwechseln Ballons mit Nahrung und verschlucken diese, was zum Verhungern des Tiers führen kann.

Kaum jemand würde wohl eine Handvoll kaputte Luftballons absichtlich in den Wald oder in einen See werfen – über Luftballon-Massenaufstiege ist es aber genau das, was passiert.

Jeder Ballonstart trägt unkontrolliert gefährlichen Müll in die Welt. Dies kann verhindert werden, indem die Veranstalter solche Wettbewerbe einfach nicht mehr durchführen. Falls doch, dann lautet die Devise: Festhalten statt loslassen! Denn die Konsequenzen für unser Ökosystem sind diesen kurzen und vergänglichen Moment einfach nicht wert.

