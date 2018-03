Gemeinde hoch im Kurs

Anzeige

Einstimmig vereinbarten die Gemeinderäte auch, dieselbe Firma mit den Erd-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten für die Erschließung des Baugebiets „Schusteräcker II“ in Eubigheim zu beauftragen. Bokmeier war mit 488 652 Euro die günstigste Bieterin. In diesem Gebiet entstehen zwölf Bauplätze.

Im Dorfgemeinschaftshaus Buch gehen die Arbeiten voran. Der Gemeinderat vergab einstimmig die Malerarbeiten an die Firma Bruno Markert in Königshofen. Sie war mit 40 078 Euro die günstigste Bieterin. Die Kostenschätzung war bei 59 000 Euro gelegen. Die Fliesenarbeiten vergab das Gremium einstimmig an die als günstigste zu wertende Bieterin, die Firma Fleck in Tauberbischofsheim. Ihr Angebot lag bei 47 814 Euro. Mit den Fenster- und Sonnenschutzarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus wird die Verwaltung die Firma Franz Michel aus Großrinderfeld beauftragen. Das beschlossen die Räte ebenfalls einstimmig. Ihre Angebotssumme liegt bei 29 162 Euro.

Auch die Kleinkindgruppe in Buch liegt dem Gremium am Herzen. Die Räte vergaben folgende Aufträge einstimmig: Die Malerarbeiten in Höhe von 7187 Euro gehen an die Firma Markert in Königshofen. Bieterin. Die Firma Kalinskij übernimmt die Fliesenarbeiten. Ihr Angebotspreis lag bei 10 543 Euro. Die Rohbauarbeiten gehen an die Firma Stolz in Eubigheim. Ihr Angebotspreis liegt bei 15 779 Euro.

Neues Gewerbegebiet in Buch

Die Gemeinde freut sich aber nicht nur über die große Nachfrage nach Bauplätzen. Auch Gewerbegebiete stehen hoch im Kurs. Ein weiteres Areal soll deshalb in Buch entstehen. Deshalb muss der Flächennutzungsplan geändert werden.

Der Gemeinderat war sich einig, eine Beschlussempfehlung an den Gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Boxberg-Ahorn für die Flurstücke 9046, 9052, 9055 und 9033 zu geben, um Potenzial für eine spätere Erweiterung zu schaffen. Mit einer Enthaltung beschlossen die Räte den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Frühmesser“. sk

