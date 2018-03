Gemeinderat respektiert die Entscheidung der Bahn-Anwohner

Anzeige

Stimmungsbild eindeutig

Vergleichbar war das Stimmungsbild in Schweigern und Unterschüpf. „Das Ergebnis war eindeutig“, so Stefan Graf. In Schweigern sei die Mehrheit ebenfalls dagegen, so Ferdinand Eck.

„Wir müssen das Angebot der Bahn nicht annehmen“, so Kremer. Aber er befürchtet, dass man in einigen Jahren bei der Bahn mit diesem Thema nicht mehr vorstellig werden könne. Für die so eingesparten mehr als drei Millionen Euro hatte Gemeinderat Dietmar Hofmann sofort eine neue Verwendung: „Das Geld könnten wir für den Bahnhof nutzen“, fand er.

Ungeachtet der Absage an eine Lärmschutzwand können die Bürger aber den von der Bahn angebotenen passiven Lärmschutz nutzen. Für den Einbau von Schallschutzfenstern gebe es entsprechende Zuschüsse, wies Kremer hin.

Zufrieden war der Rathauschef mit der Unterzeichnung des Forderungspapiers in Sachen Bahn. Mit zwei Landkreisen und neun Kommunen entlang der Strecke Lauda-Osterburken könne man nun Druck ausüben, damit Verbesserungen bei der Vertaktung erfolgten. Zudem habe man Bundes- und Landtagsabgeordnete angeschrieben, Handwerkskammer und IHK, sowie weitere Institutionen. Und laut Kremer sind weitere Aktivitäten vorgesehen. Dabei wolle man nichts Ungebührliches: „Wir fordern lediglich die Mobilitätsgarantie, die das Land selbst als Devise ausgegeben und versprochen hat – nicht mehr.“

Bürgermeisterstellvertreter Elmar Burger, der Kremer bei dem Termin in Rosenberg vertrat, sprach von einer guten und wichtigen Veranstaltung. „Wenn wir den S-Bahn-Lückenschluss in Zeiten gut gefüllter Kassen nicht hinkriegen, dann werden wir es nie mehr schaffen.“ Kremer hatte sich wegen der Beerdigung des früheren Stadtkämmerers Igerst entschuldigen lassen. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018