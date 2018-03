Gemeinsam die Geschichten erlebt

Anzeige

Boxberg.Jedes Jahr findet im Frühjahr eine Autorenlesung für die Grundschüler in der Mediothek Boxberg statt, organisiert von der Leiterin Ilona Wild – dieses Jahr mit Gudrun Mebs, vielen bekannt durch die „Oma schreit der Frieder“-Bücher.

Die inzwischen bereits 74- jährige Dame verstand es in gekonnter Weise, die Kinder mit in ihre Welt als Autorin und Mensch zu nehmen und bezog die Schüler immer wieder mit ein.

Inzwischen hat sie 38 Bücher geschrieben und war in vielen Ländern dieser Welt, um ihre Geschichten zu erzählen, unter anderem in Russland, Georgien und Brasilien und in fast allen europäischen Ländern.