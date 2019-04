Unterschüpf.Lebensraum für Wildbiene, Eidechse, Vogel und Fledermaus: In den Gärten rund um Pfarr- und Kirchengemeindehäuser schlummert ein großes Potenzial an vielfältigen Lebensräumen. Neben der Auszeichnung im Rahme n des Projektes „Lebensraum Kirchturm“ durch den Nabu (Naturschutzbund Deutschland) für besonderes Engagement beim Fledermausschutz hat Pfarrer Dr. Heiner Kücherer nun auch den Startschuss für mehr Artenvielfalt rund um die Kirche in Unterschüpf gegeben. Es gehe darum, ökologische Umkehrprozesse zu initiieren, die der Reduktion der Artenvielfalt entgegenwirken.

Die Evangelische Kirche könne dabei viel von den kulturökologischen Impulsen der Umweltenzyklika von Papst Franziskus lernen, meint der evangelische Seelsorger. Der Pfarrgarten und der Platz um die Kirche sollen dafür schrittweise naturnah umgestaltet werden. Die Kooperation mit dem Nabu sei hierfür geradezu ideal.

Dass naturnah auch gleichzeitig repräsentativ sein kann, dafür sorgt Heidi Daub als gelernte Landschaftsgärtnerin. Das aktive Nabu-Mitglied ist zugleich bei der Kirchengemeinde angestellt und kümmert sich dabei auch um die Neugestaltung des Pfarrgartens. Unterstützt wird das Projekt „Gemeinsam Schöpfung bewahren“ dabei von der Nabu-Gruppe Boxberg. Neben unterschiedlichen Nisthilfen für Höhlenbrüter und Fledermäuse wurde auch ein Insektenhotel zur Verfügung gestellt. Diese „Luxusbehausung“ wurde vom Nabu-Mitglied Günter Lindenau aus Unterschüpf fachgerecht und ehrenamtlich in seiner Werkstatt gezimmert und verschweißt. Die naturnahe Umgestaltung des Pfarrgartens in Unterschüpf könnte künftig auch Teil des Konfirmandenunterrichtes oder weiteren ökologischen Bildungsprojekten mit Kindern sein, um das Thema Schöpfung, Glaube, Mensch und Natur in praktischen Tätigkeiten erlebbar zu machen. Derzeit ziehen bereits die ersten Wildbienen und Vögel im Pfarrgarten in Unterschüpf ein.

