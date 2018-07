Gemeinsam und mit Zusammenhalt Großes erreicht

Anzeige

Boxberg.Ein kleiner Junge namens Emil Tischbein macht sich auf den Weg, um seine Großmutter in Berlin zu besuchen. In der großen fremden Stadt soll er ihr Geld überbringen, das die Mutter nur mit viel Mühe gespart hat. Als der Junge in Neustadt den Zug besteigt, weiß er noch nicht, dass das Unheil im Zug bereits auf ihn wartet.

„Grundeis“ schlägt zu

Im Abteil angekommen überkommt Emil aus unerklärlichen Gründen die Müdigkeit, worauf der kleinkriminelle Gauner „Grundeis“ zuschlägt und dem Jungen das Geld entwendet. In Berlin angekommen eilt Emil dem Dieb hinterher und trifft dabei auf ein echtes Berliner Original. Gustav, der Junge mit der Hupe und Berliner Schnauze ist in der Stadt bestens vernetzt und alarmiert seine Freunde. Mit viel Eifer, Durchhaltevermögen und Cleverness gelingt es den Kindern, den Täter schließlich dingfest zu machen. Das ist die Geschichte von „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. In großem Rahmen wurde das Stück an der Realschule Boxberg als Sommermusical aufgeführt.

Gleich an zwei Tagen strömten zahlreiche Besucher in die Aula der Realschule, um sich das alljährliche Highlight der Schule nicht entgehen zu lassen. Bereits zum 18. Mal führte die Realschule Boxberg das Sommermusical auf. Insgesamt wirkten wieder knapp 150 Akteure an der Bühnenaufführung mit.