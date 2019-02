Gesundheitszentrum ziert den Narrhalla-Orden

Boxberg.Wohl nicht allzu lange haben sich die scharfen Elwetritsche-Augen der Boxberger Narrhalla im letzten Jahr wohl umschauen müssen, um für die närrische Boxberger Fastnachtkampagne 2019 das passende Thema für den Jahresorden 2019 zu finden.

War es doch schon seit langem ein Boxberger Thema „Was geschieht mit dem Areal des ehemaligen Pflegeheims“? Abgerissen war das alte Gebäude recht schnell, doch dann ging es zäh weiter. Hin und her ging die Sache und immer tauchte die Frage auf „Was und wie soll es werden, wer baut und finanziert dieses Vorhaben?“ „Gut Ding braucht Weile“ so das Sprichwort und 2018 war es schließlich doch soweit. Man glaubt es kaum, es ging dann doch „Ruck-Zuck“! Investoren und Bauherren waren gefunden und das Vorhaben „Boxberger Gesundheitszentrum“ wurde Realität und wuchs kontinuierlich.

Im Oktober 2018 war es so weit. Das Hauptgebäude mit den neuen Räumen für die Sozialstation sowie mehreren Wohneinheiten war bezugsfertig und konnte seiner Bestimmung übergeben werden. Kurz vor Vollendung steht jetzt auch das sich anschließende Bauvorhaben der Firma Ruck aus Epplingen mit neuen barrierefreien Wohnungen, einer Tiefgarage und Räumlichkeiten für Praxen und weitere gesundheitliche Einrichtungen. Ein neues Gesundheitszentrum mit einem Prachtbau in bester Boxberger Lage ist entstanden.

Das hat auch die schlaue Elwetritsche der Boxberger Narrhalla schnell erkannt und just zum Ordensthema erkoren.

Der Narrhalla-Jahresorden 2019 mit dem Neubau als Ordenssymbol und dem Ordensspruch „Gesundheit, Glück, ein schönes Leben, kann dir – Ruck-Zuck – der neue Prachtbau geben“ bringt es auf den Punkt, was die listigen Elwetritsche-Augen erspäht haben.

Start der heißen Phase der Boxberger Fasnacht ist der „Große Narrhalla-Unterhaltungsabend“ am 16. Februar um 19.31 Uhr in der Umpfertalhalle. Der Kartenvorverkauf hierfür startet bereits am Sonntag, 10. Februar, ab 10.30 Uhr im VfB-Sportheim mit der Nummernvergabe. Kartenverkauf von 11 bis 12 Uhr. Ab Montag 11. Februar, gibt es die Karten im Vorverkauf bei der Sparkasse Boxberg sowie die Restkarten an der Abendkasse.

Die weiteren Boxberger Fastnachtstermine sind: die Kinderfastnacht am 17. Februar, um 14 Uhr in der Umpfertalhalle, die Nacht der Narren der Bocknarrenzunft Boxberg am 23. Februar um 19.31 Uhr in der Umpfertalhalle, der Ballerball im Sportheim des VfB Boxberg/Wölchingen am 2. März um 20 Uhr, das Bocknarrenschlagen im Rathaushof am Sonntag 3 März, um 15 Uhr und am Fastnachtsdienstag um 14 Uhr der große närrische Fastnachtsumzug. Am Abend um 19 Uhr steht dann abschließend der Fastnachtsausklang mit Fackelzug von der Umpfertalhalle zur Sparkasse mit Geldbeutelwäsche. Anschließend Zug zum VfB-Sportheim zum Fastnachtsverbrennen und anschließendem Heringsessen. prewe

