Getragene Lieder stimmten auf Weihnachten ein

Epplingen.Die evangelische Kirche in Epplingen war vollbesetzt mit vielen Besuchern, die vom Sängerbund Epplingen mit wohlklingenden Liedern friedlich auf Weihnachten eingestimmt wurden. Unter Bundes-chorleiterin Brigitta Meuser, die seit über zwei Jahren den Gesangverein in Epplingen leitet, haben die 25 Sängerinnen und Sänger ihr Bestes gegeben.

Aus dem vorweihnachtlichen Abend wurde so ein richtiges Konzert mit zehn Kompositionen großer Meister, darunter „Hört nur wie die Engel singen“ oder das allseits beliebte Lied „Maria durch den Dornwald ging“. „Zündet die Lichter der Freude an, in der Weihnachtszeit“, oder der Klassiker „Es ist ein Ros entsprungen“ kamen ebenfalls zur Aufführung. Als Krönung durfte natürlich „Tochter Zion“ nicht fehlen.

Liebevoll getragen auf dem Weg zu Weihnachten hatten die gewählten Titel einen tiefen Sinn. wahe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018