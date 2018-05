Anzeige

Tauberbischofsheim.Nach einer Fahrerflucht sucht das Polizeirevier Tauberbischofsheim nach Zeugen.

Ein Unbekannter hatte im Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr, mit seinem Fahrzeug an der Zufahrt zur Waschstraße an der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim rangiert.

Als der Stoßfänger dabei gegen die gläserne Einfassung einer Gaststätte prallte, zersplitterte das Sicherheitsglas.