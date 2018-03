Gleich 19 Sportabzeichen abgelegt

Anzeige

Nachdem Schriftführer Timo Dietz das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlesen hatte, gab Dieter Hehn in seinem Jahresbericht einen umfassenden Überblick über die Vereinsentwicklung sowie die Aktivitäten. Aktuell hat der Verein 246 Mitglieder.

Mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga habe sich die Spielgemeinschaft TSV Kupprichhausen/ TSV Unterschüpf bereits in der ersten Spielsaison hervorragend bewährt. Auch der derzeitige 2. Tabellenplatz beweise die Spielstärke der Mannschaft. Auch die 2. Mannschaft konnte sich den Klassenerhalt in der B-Klasse sichern.

Sportplatzinstandsetzung, Umpfertäler Pokalturnier, Trainingslager, Tanzveranstaltung, Grünkernfest, Oktoberfest, Preisschafkopf, Gemeindefasching und vieles mehr waren Schwerpunkte, die den Verein ganz besonders gefordert hätten. Dafür dankte Hehn allen sowie den Sponsoren. Erfreulich sei, dass auch das Vorhaben „Volleyballfeld“ auf den Weg gebracht und 2018 realisiert werden könne. Besonders würdigte er das Vorstandsteam.

Im Rahmen der Abteilungsberichte informierte Ann-Kathrin Schenk über die Arbeit der Turnabteilung. 48 Turnerinnen sind in vier unterschiedlichen Altersgruppen aktiv. Erfreulich sei es, dass auf Initiative der Turnabteilung 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Sportabzeichen in Gold und Silber ablegen konnten, wobei gleich viermal das Familienabzeichen vergeben wurde.

Über eine positive Jugendarbeit berichtete Jugendleiter Michael Sigmund. 23 Jugendliche sind derzeit fußballerisch aktiv, die zum Teil in der Spielgemeinschaft mit dem TSV Unterschüpf bzw. in der SG Umpfertal spielen. Ausführlich informierte er über die sportlichen Aktivitäten und Tabellenplätze der einzelnen Spielklassen.

Über die Aktivitäten und Spiele im Seniorenfußball informierte Abteilungsleiter Bernd Vollert. Erfreulich sei die Spielsaison 2016/2017 für die Spielgemeinschaft TSV Kupprichhausen/TSV Unterschüpf verlaufen, wo man den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hat. Auch die zweite Mannschaft konnte den Klassenerhalt in der B-Klasse sichern. Ein Erfolg war auch das Trainingslager sowie der zweite Platz beim Umpfertäler Pokalturnier auf heimischem Platz. Auch ist man Finalteilnehmer um den Fußballkreispokal am 9. Mai.

Auf eine solide Finanzbasis kann der TSV bauen. Dies konnte man den Kassenbericht von Kassier Jürgen Kilian entnehmen. Ein großes Lob zollten auch die beiden Kassenprüfer Hans Höhnle und Manfred Hauke dem Kassier für die saubere und übersichtliche Kassenführung. Auf Antrag von Hans Höhnle erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmige Entlastung.

Dass es im Verein bestens funktioniert, wurde auch bei den Ehrungen deutlich. Für zehn Jahre als aktiver Fußballer beim TSV überreichte Hehn an Stefan Haun und Patrik Schomburg den Fußballer in Bronze, Wilma Weiß wurde für 15 Jahre aktive Zeit als Gruppenleiterin mit der Silbernen Turnerin geehrt. Timo Dietz, der 25 Jahr als Fußballer sowie als Schriftführer aktiv ist, erhielt vom Vorsitzenden eine Glasstele mit Widmung überreicht.

Für ihre langjährige Treue zum Verein überreichte Dieter Hehn die Vereinsehrenurkunde und ein Präsent für 25 Jahre an Rainer Dietz, Lioba Hopf, Heidi Kilian, Ralf Neugebauer, Benjamin Noe und Wilma Weiß, für 40 Jahre an Konrad Haun und Paul Heffner sowie für 50 Jahre an Anton Gehrig.

Der stellvertretende Vorsitzende des Main-Neckar-Turngaus, Karlheinz Riehle, dankte der Turnabteilung für ihr Engagement in Sachen Turnen und dem Erreichen des Sportabzeichens. An Wilma Weiß überreichte er für 15 Jahre aktive Arbeit bei den Turnerinnen die Ehrennadel in Gold mit Urkunde.

Georg Alter vom Sportkreis lobte das beispielhafte Engagement des TSV, der als kleiner Verein Großes leiste und überreichte an den Vorsitzenden einen Fußball. Die Spielerehrennadel des BFB in Bronze für zehn Jahre aktive Zeit beim TSV erhielten Stefan Haun und Patrik Schomburg. Mit der Verbandsehrennadel in Gold und Urkunde für 30 Jahre aktive Zeit im Vorstand wurde Jürgen Kilian ausgezeichnet. Als Vertreter des Sportkreises dankte er dem Verein und der Turnabteilung für das Engagement beim Erwerb des Sportabzeichens. An 19 Teilnehmer, davon fünf Einzelabzeichen und 14 Familienabzeichen, überreichte er die Urkunde und das Abzeichen. Das Einzelabzeichen in Silber erhielt Heike Kilian und in Gold Sascha Hasenfuß, Ralf Neugebauer, Inge Bauer und Petra Rieger. Das Familienabzeichen überreichte Georg Alter an Elvira Sigmund, Michael Sigmund und Leon Sigmund (alle in Gold); Heiko Keller (Gold), Doris Keller (Silber) Hanna und Emma Keller (beide in Gold); Wilma Weiß (Gold), Harald und Daniel Weiß (beide in Silber) sowie Josef, Liselotte und Johannes Schenk (alle in Gold) sowie Ann-Kathrin Schenk (Silber).

Dann gab Hehn die Termine für das Jahr 2018 bekannt. Nächster wichtiger Termin ist der Tanz mit der Gruppe „Rock’s off“ am Samstag 24. Februar um 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Mit dem Dank an alle Vereinsmitglieder und das Vorstandsteam schloss Hehn die Generalversammlung. prewe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018