„Godd had gschod“

Wölchingen.Der Ernsbacher Chor pichorbello unter der Leitung von Ulrich Dachtler und Pfarrer Karl Gerlinger veranstalten ein Konzert mit Hohenloher Zwischentönen aus der Konzertreihe „Godd had gsochd“ am Sonntag, 28. Oktober, um 10 Uhr im Frankendom in Wölchingen.

Eine besondere Herausforderung stellt im Neuen Testament die Bergpredigt Jesu dar. Einige Texte aus dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums sollen näher betrachtet werden und zur Sprache kommen. Dabei wird deutlich werden, dass sie nicht so weltfremd sind, wie gelegentlich behauptet wird. Sie lassen die ganz besondere Menschenkenntnis Jesu durchscheinen und wollen Hilfestellung geben im konkreten Alltag. Entsprechend sind auch die Hohenloher Zwischentöne sehr lebensnah gestaltet, sie sind humorvoll und nachdenklich sowie kritisch und aufmunternd und gelegentlich mit einer Portion Selbstironie versehen.

Der Chor pichorbello aus Ernsbach wird das Konzert gestalten und durch sein breites Repertoire für Abwechslung sorgen. Neben Chorälen werden auch Popsongs, Gospels und Spirituals zu hören sein. Spenden sind erwünscht.

