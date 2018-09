Große Freude darüber, dass sich etwas bewegt

Boxberg.Das Ziel einer „Frankenbahn für alle“ verfolgt die gleichnamige Bürgerinitiative im Main-Tauber- sowie Neckar-Odenwald-Kreis, wozu sie Kontakt zu Experten und Entscheidungsträgern sucht. So kam es in Boxberg zum Treffen mit Oliver Roßmüller, im Main-Tauber-Kreis für den VCD (Verkehrsclub Deutschland) aktiv. Bei dem Gespräch wurden die Fahrplanänderungen ab Dezember 2019 und die hohen Hürden des „Pilotprojektes“ Regionalbahn Osterburken-Lauda thematisiert.

Der VCD bezeichnet sich als etwas anderen Verkehrsclub. Er fördere als ökologischer Club ein sinnvolles Miteinander aller Verkehrsmittel und stelle somit eine Alternative zu klassischen Verkehrsclubs dar. Als Fach- und Umweltverband initiiere er innovative Projekte und begleite die Gesetzgebung. Er berate Politik und Unternehmen und arbeite mit Forschungsinstituten zusammen. Nicht zuletzt gebe er seinen Mitgliedern eine Stimme, unabhängig davon, wie sie unterwegs seien.

Bereits Mitte Juli berichtete Roßmüller über Fahrplan-Neuerungen an der Bahnstrecke Osterburken-Würzburg, gültig ab Ende 2019. Dieser Zusage sei ein Ringen mit dem Verkehrsministerium vorausgegangen, so seine Worte. Die Hürden für eine dauerhafte Regionalbahn sehe er als zu hoch gesteckt. Zudem werde die längst überfällige Angebotsverbesserung teuer für die beteiligten Landkreise. Jährlich 900 000 Euro sollten sie dafür aufbringen. Umso wichtiger sei es nun, die Anbindung aller Nachbargemeinden an die wenigen Bahnhaltepunkte voranzubringen.

Weiter müsse die Tauberbahn mittels optimaler Reiseketten eingebunden werden. Der Aufenthaltskomfort am Bahnknoten Lauda müsse in den Fokus der Planer rücken, dies sei besonders in der kalten Jahreszeit ein nicht zu unterschätzendes Kriterium für künftige Bahnnutzer. Schließlich könnten nicht alle Zugverbindungen wartefrei gestaltet werden. Dies würde sowohl Pendlern als auch anderen Reisenden zugutekommen. Der Artikel brachte die Hoffnung auf eine dauerhafte Einrichtung der Regionalbahn Osterburken-Lauda-Würzburg zum Ausdruck. Er betonte die hierfür notwendige Bereitschaft zu offenen und unvoreingenommenen Gesprächen.

Beim Treffen mit der BI in Boxberg zeigte sich Roßmüller erfreut, dass sich etwas bewege. Er stellte aber auch ein Scheitern des Pilotprojektes in den Raum. Dem stimmten die Mitglieder der BI zu. Investitionen für einen abgestimmten Zubringerdienst an die Zughaltepunkte seien deshalb genauso wichtig wie gute Park-und-Ride-Möglichkeiten. Die Demonstrationen, die tausendfachen Unterschriften und die Beteiligung am Aktionstag hätten gezeigt: Die Bevölkerung unterstütze umfassende Investitionen für einen besseren Bahnverkehr. Führende Politiker hätten den Wunsch nach einem besseren Zugverkehr unterstützt. Der politische Wille sei also erkennbar. Wichtig sei nun, diesen auch in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Ein bedeutsamer Termin hierzu sei die geplante große Gesprächsrunde am 4. Oktober in Lauda. Die BI wäre gerne dabei und erhoffe sich dafür die Unterstützung des VCD.

Roßmüller versprach, den Einfluss des VCD bei der Fahrplangestaltung mit der Nahverkehrsgesellschaft und deren Auftraggebern geltend zu machen. In Osterburken sehe er die Antaktung der Regionalbahn an andere Bahnlinien gut umsetzbar. In Lauda sei die Anbindung an den Fahrtakt der Tauberbahn schwieriger. Probleme sehe er beim geplanten Betrieb an den Wochenenden. Wenn hier die Regionalbahn nur zwischen Würzburg und Lauda verkehre, werde es für den Ersatzbus Lauda-Osterburken ein Stundentakt-Zeitproblem geben. Lösbar wäre dies mit der Regionalbahn von Würzburg bis Boxberg, von dort mit dem Bus nach Osterburken und umgekehrt, was unter dem Aspekt einzuhaltender Fahr- und Fahrzeugwechselzeiten überprüft werden sollte. Zudem würde sich dabei die zwangsläufige Standzeit des Zuges, aktuell in Lauda vorgesehen, verkürzen.

Weiter plädierte Roßmüller für eine Aussetzung der geforderten Mindestfahrgastzahl während der ersten beiden Jahre, da die Bevölkerung erst an das neue Verkehrsmittel „gewöhnt“ werden müsse. Zugleich sollte in dieser Phase bereits die Reaktivierung der übrigen Haltepunktepunkte erkennbar sein, schließlich brauchten künftige Bahnnutzer eine verlässliche Perspektive.

Den Mitgliedern der BI ist neben der Anbindung von Schul- und Arbeitszentren, dem Wegfall der privaten Elterntaxis nach Osterburken bzw. Lauda auch an einer besseren Freizeitnutzung gelegen. Eine bleibende Regionalbahn würde nebenbei auch zur Attraktivitätssteigerung unseres Raumes als Urlaubsregion beitragen. Die Einführung einer Gästekarte in Verbindung mit Bahn-Bus-Verkehr sollte ebenfalls diskutiert werden. bi

