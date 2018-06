Große Freude über 17 500 Euro

Anzeige

Stuttgart/Boxberg.„Neben dem Straßen- und Schienenverkehr darf auch die wichtige Infrastruktur für die Landwirtschaft nicht vergessen werden“, so MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich des in Stuttgart überreichten Förderbescheids für den ländlichen Wegbau in Boxberg.

Er freue sich sehr, dass der Main-Tauber-Kreis als stark ländlich geprägte Region im Land bereits in der ersten Förderrunde ausgewählt wurde.

Immer wieder wurde er aus der Bevölkerung wie auch von Bürgermeistern aus den Städten und Gemeinden im Kreis darauf hingewiesen, dass viele vorhandene Wege nicht mehr den Ansprüchen moderner Landwirtschaft entsprächen und dringend modernisiert oder ausgebaut werden müssten.