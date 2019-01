Große Freude über ein Ergebnis von 1091 Euro

Uiffingen.„Du schickst uns als Boten aus“ – mit diesem Lied zogen die beiden ökumenischen Sternsingergruppen von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln für das Kindermissionswerk. Die Sternsingeraktion unterstützt Kinder mit Behinderung in den armen Ländern. Eindrucksvoll wurde von den Sternsingern beim Aussendungsgottesdienst, der vom ökumenischen Kirchenchor umrahmt wurde, das Hilfsprojekt am Beispielland Peru vorgestellt. Es war eine erfolgreiche Sammelaktion, denn 1091 Euro an Spendengeldern sammelten die elf Kinder- und Jugendlichen mit ihren Liedern und Versen ein und gaben das Geld an das Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“ weiter. prewe

