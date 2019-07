Große und kleine eifrige Hände

Aus einem Sozialprojekt der Realschule Boxberg soll künftig ein regelmäßiges Treffen von Kindergartenkindern und Senioren im „Haus am Umpfertal“ werden.

Boxberg. Demian und Rosa Nied sind fast schon ein eingespieltes Team. Mia und Helmut Keßler lachen und arbeiten konzentriert. Die Knirpse aus dem evangelischen Kindergarten Schatzkiste in Boxberg sind zu Besuch bei den Senioren im „Haus im Umpfertal“. Auf dem Pappteller vor ihnen hat jedes Duo Farben bereitstehen, um einen Blumentopf bunt zu verzieren. Insgesamt zehn solche Gruppen „Jung und Alt“ haben in der Cafeteria des Seniorenheims ihren Spaß bei der Aktion.

TV-Format als Vorbild

Ein vierwöchiges Sozialprojekt der Realschule hat große und kleine Boxberger zusammengebracht. Die Initiatorinnen Johanna Adelmann, Amy Eichhorn, Ann-Sophie Braun, Jule Häfner, Roberta Bauer, Antonia Blase, Sina Gerlinger, Victoria Bauer und Sina Sieber hatten den Einfall. „Zunächst hatten wir die Überlegung, für das Projekt nur mit dem Kindergarten zusammenzuarbeiten“, erzählt Johanna Adelmann. Weil aber schon eine andere Gruppe schneller war, haben die Neuntklässlerinnen nach einer neuen Idee gesucht. Die Sendung „Wir sind klein und ihr seid alt“ des TV-Senders Vox hat die Gruppe schließlich zum generationenübergreifenden Projekt „Jung trifft Alt“ animiert.

Gesagt, getan. Die 15-jährigen Schülerinnen machten sich an die Organisation. „Wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt“, erinnert sich Johanna Adelmann. Es wurde im Kindergarten und im Seniorenheim die Bereitschaft nachgefragt, ein Elternbrief geschrieben und die vier Treffen vorbereitet. „Dieses selbstständige Organisieren war für uns die größte Herausforderung“, erzählt die Realschülerin, die im nächsten Jahr ihre Mittlere Reife macht.

Es musste herausgefunden werden, was Alt und Jung gemeinsam unternehmen und was allen Spaß machen könnte. So waren die Mädchen schnell auf die Idee gekommen, Blumentöpfe zu bemalen und anschließend Kräuter zu säen. Zudem wurden Mobiles aus Papier gebastelt und die Kinder haben eifrig gemalt. Den Abschluss des Projektes bildete ein Fest in der Cafeteria, bei dem auch die Eltern der Kindergartenkinder kamen.

Gespannt waren alle, wie große und kleine Teilnehmer reagieren. „Wir hatten die Befürchtung, dass die Kinder sich nicht öffnen“, erklärt die Schülerin. Doch diese Angst war unbegründet. Nach der anfänglichen Scheu der Kleinen gab es ein reges Miteinander.

Rituale helfen

Um allen das Kennenlernen zu erleichtern, stand am Beginn der vier Treffen ein Ritual. Gemeinsam wurde das Lied „Er hält die ganze Welt in der Hand“ gesungen, danach gab es Kuchen und Saft oder für die Erwachsenen Kaffee. Über das gemeinsame Essen wurde das erste Eis gebrochen. Anschließend ging die Bastel- und Malaktion los.

„Das ist auch schon mal die Farbe statt auf dem Blumentopf auf meiner Hand gelandet“, erzählt der 83-jährige Helmut Keßler mit einem Lächeln von „seiner“ emsigen Mia. Er habe sich über den Besuch der Kinder sehr gefreut. „Es waren schöne Nachmittage.“ Das findet auch Helma Wittmann. Die Augen der 74-Jährigen leuchten bei der Erinnerung. „Malst du ein Bild für deinen Mama“, habe sie Demian gefragt und ihm erklärt, dass sie nicht mehr so gut sehe. „Und dann hat das Kind mir das Bild rübergeschoben und gesagt, dass es für mich gemalt hat.“ Auch die 81-jährige Rosa Nied hat ein Bild von Jan bekommen. Die Zeichnungen hängen nun an der Zimmertür ihres gemeinsamen Wohnbereichs. Die beiden fanden die gemeinsame Zeit mit den aufgeweckten Kindern „einfach herrlich“. Dass auch die Kinder viel Spaß hatten und eifrig beim Malen und Säen waren, war für die Seniorinnen ein tolles Erlebnis. Und sie sind sich einig: „Es wäre schön, wenn wir das häufiger machen.“

Total spannend

Wenn es nach Martina Rauch geht, steht dem nichts im Weg. Die Betreuungsassistentin im „Haus im Umpfertal“ fand das Projekt „total spannend“. Die Hemmschwelle sei schnell abgebaut worden. „Die Senioren waren sehr offen für diese Treffen und es bringt ihnen ein Stück normales Leben in den Alltag.“ Denn Begegnungen mit Kleinkindern gebe es eher selten. Auch dass die Schulleitung sehr kooperativ bei der Umsetzung war, freut sie besonders. Denn für die Realisierung des Generationenprojekts wurden sogar Unterrichtsstunden verlegt. Aus der Sicht von Martina Rauch lief das Projekt sehr gut, die Schülerinnen seien sehr gut vorbereitet gewesen. Und die Idee hinter der Idee, junge und alte Menschen zusammenzubringen, sei toll umgesetzt worden. „Die Kinder waren die helfende Hand der Senioren.“

Dass die Kleinen ihren Spaß hatten, bestätigt auch Erzieherin Sigrid Aßhoff, die zusammen mit ihrem Kollegen Martin Müller das Projekt für den Kindergarten begleitete. Man habe sich aufeinander eingelassen. „Ein Kind hat auch danach nach seiner Oma gefragt.“ Deshalb wolle man den Kontakt nicht einschlafen lassen. Der Kindergarten sei häufig, gerade in der Weihnachtzeit, zu Gast im Seniorenheim.

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Aber Martina Rauch will das Projekt fortsetzen. Dann besuchen die Kinder nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus die „Omas“ und „Opas“ im „Haus im Umpfertal“. Aber in einem lockeren Abstand sind Treffen vorgesehen. „Die Begegnung tut Jungen und Alten gut.“

