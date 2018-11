Großer musikalischer Abend mit dem Blasorchester

Boxberg.Das Jahreskonzert des Musikvereins Umpfertal und gleichzeitig der musikalische Höhepunkt im Vereinsjahr findet am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr, in die Umpfertalhalle Boxberg statt. Miniband, Jugendkapelle sowie das Große Blasorchester gestalten diesen Abend. Die Zuhörer dürfen sich auf ein großes symphonisches Werk von Guido Rennert freuen. „The Sound of Ireland“: Irische Musik in allen Facetten, von traditionellen irischen Folk, über Lord of the Dance bis hin zur Ballade „Song of Ireland“ von Mary Black. Beim Jahreskonzert präsentieren sich die drei Orchester mit einem spannenden und abwechslungsreichen Programm. Eintrittskarten sind im Kartenvorverkauf ab dem 22. November bei der Sparkasse und bei der Volksbank in Boxberg sowie an der Abendkasse erhältlich. Bild: Musikverein

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018