Großes Engagement für die Dorfgemeinschaft

Kupprichhausen.Es ist heute ein besonderer Tag für die Eheleute Bruno Wagenblast und Ehefrau Margot, geborene Haag, die heute in Kupprichhausen ihr Fest der Goldenen Hochzeit feiern. Eine lange und doch kurze Zeit, so die Eheleute, wenn man auf die fünf Jahrzehnte zurückblickt, in denen man viele Höhen erleben durfte, aber auch gar manche Tiefen zu bewältigen hatte. Doch man sei zufrieden und dankbar, dass man dieses gemeinsame Jubiläum bei guter Gesundheit mit der Familie, Verwandten, Freunden und Bekannten feiern könne.

Am 23. Mai 1969 gab sich das Paar das Ja-Wort und am darauffolgenden Tag trat man in der Pfarrkirche „Allerheiligen“ vor den Traualtar. Bruno Wagenblast erblickte in Kupprichhausen am 5. April 1946, als Ältester von drei Geschwistern, das Licht der Welt. Seine Eltern betrieben eine Bäckerei und ein Lebensmittelgeschäft, wo er schon recht frühzeitig in den Tagesablauf mit eingebunden war. Er erlernte in Bad Mergentheim den Beruf des Großhandelskaufmanns im Bereich Heimtextilien, wobei er sich hohe Fachkompetenz im Bereich Teppichwaren erwarb. Der Jubilar wurde 1966 zur Luftwaffe einberufen. In dieser Zeit vertiefte sich die Beziehung zu seiner Ehefrau Margot, die zu dieser Zeit im Hotelfachbereich in Neu-Ulm tätig war.

Ehefrau Margot wurde am 15. Dezember 1947 als Zweitälteste von acht Geschwistern in Oberbalbach geboren. Während ihrer Schulzeit stand der Umzug der Familie nach Lauda an. Nach der Schulzeit war sie zunächst im Küchen- und Servicebereich des ehemaligen Laudaer Krankenhauses tätig, bevor sie in den Hotelfachbereich nach Neu-Ulm wechselte.

Kennengelernt haben sich die beiden, als Margot Haag ihre Freundin in Kupprichhasuen besuchte. Ein Briefkontakt entwickelte sich. Bereits im Vorfeld der Hochzeit hatte man im elterlichen Wohnhaus in Kupprichhausen Umbaumaßnahmen vorgenommen. Ehemann Bruno war in Bad Mergentheim und Ehefrau Margot im ehemaligen Laudaer Krankenhaus beschäftigt. Hier war sie tätig, bis im August Sohn Frank das Licht der Welt erblickte. Mit der Geburt von Sohn Armin 1975 war die Familie komplett. Besonders stolz ist das Paar auf die Familie und die Enkelkinder.

Die beiden engagierten sich in der Vereins- und Dorfgemeinschaft. Der Jubilar ist seit 1964 engagierter Sänger in der Chorgemeinschaft und wurde dafür vom Verein, dem Badischen Chorverband und dem Deutschen Chorverband mehrfach geehrt. Auch war er 22 Jahre Kassier und ist seit 2002 Kassenprüfer. Dafür wurde er 2004 Ehrenmitglied. Auch zählte er zu den Gründungsmitgliedern des 1988 entstandenen Musikvereins, dessen Vorsitzender und Stellvertreter er insgesamt 13 Jahre lang war. Höhepunkt war 1992 die Amerikareise des Musikvereins.

Dem Pfarrgemeinderat gehörte er 46 Jahre an und hatte viele Jahre den Vorsitz inne. Die große Kirchenrenovation und Bildung der Seelsorgeeinheit waren hierbei besondere Schwerpunkte. Zwei Jahrzehnte als Mitglied des Ortschaftrates mit den großen Vorhaben Dorfsanierung und Bau des Dorfgemeinschaftshauses sowie 36 Jahre als Kassier der Vereinsgemeinschaft mit dem Schwerpunkt Grünkernfest zählen ebenso zum Engagement von Bruno Wagenblast wie seine über 50-jährige Mitgliedschaft beim TSV und seine Hobbys Ahnenforschung, Ortsgeschichte und Fischteich, für die er viel Freizeit opfert.

Ein besonderes Highlight bei der Erforschung der Ortsgeschichte war die Urkunde von Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) von 1165 über die erste urkundliche Erwähnung, deren Kopie er der Ortsverwaltung übergeben konnte. Zum 70. Geburtstag wurde ihm für seine besonderen Verdienste im Ehrenamt die Landesehrennadel verliehen. Das Engagement für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten, so Bruno Wagenblast rückblickend, sei nur durch die große Unterstützung seiner Ehefrau möglich gewesen.

Sie fand Zeit, sich in Vereinen zu engagieren. Auch sie ist seit mehr als drei Jahrzehnten als aktive Sängerin im ehemaligen Kirchenchor und der heutigen Chorgemeinschaft engagiert, gehört der Frauengemeinschaft an. Als Mitglied des TSV engagiert sie sich aktiv über viele Jahre in der Damenturngruppe. Sie ist zur Stelle, wenn sie bei Festen und Veranstaltungen im Dorf gebraucht wird.

Den Dankgottesdienst feiert das Jubelpaar am Samstag um 14 Uhr in der Pfarrkirche, der von der Chorgemeinschaft gesanglich umrahmt wird.

Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an. prewe

