Gründung des 1. FC war wegweisend

In Sachen Mitgliederentwicklung zog Oertel ein positives Fazit. Der Verein zähle 441 Mitglieder, wovon 46 Mitglieder in einer festen ehrenamtlichen Funktion für den Verein tätig seien.

Bei seinem Bericht über die Abteilungen stellte Oertel heraus, dass gerade die Jugendabteilung unter ihrem Vorsitzenden Erick Reichert eine ganz hervorragende Arbeit leisten würde und diese ein ganz wichtiger Grundstein für den Verein wären. Des Weiteren gäbe es noch die aktiven AH-Männer und -Frauen. Zusätzlich gäbe es die Dienstagsradler, zwei Bergwander-Gruppen sowie eine Beachvolleyball Gruppe. Anschließend stellte Oertel noch einmal die Investitionen der letzten Jahre dar. Gerade in den letzten acht Jahren habe man viel investieren müssen, was jedoch auf lange Sicht notwendig gewesen sei. 2010 wurde eine neue Küche in der Grillhütte installiert. 2011 wurde die Bar renoviert sowie ein neues Dach an der Grillhütte gedeckt.

Das Sportheim wurde 2013 komplett renoviert. 2015 wurde ein neuer Ballfangzaun installiert, 2016 eine neue Theke eingebaut und die Gästekabine inklusive Duschen erneuert. Die letzten Investitionen wurden 2017 mit der neuen Heimkabine sowie der Anschaffung eines eigenen Rasentraktors und einem Rasenstriegel getätigt.

Bei der Zukunftsplanung sei man in der sportlichen Ausrichtung mit der Gründung des 1.FC Umpfertal für die nächste Zeit sehr gut aufgestellt. Die Sportheimrenovierung solle dieses Jahr noch abgeschlossen werden.

Der Vergnügungsausschuss bedankte sich im Anschluss bei 252 Helfern, die bei 86 Veranstaltungen 2017 geholfen hatten. Ohne diese ehrenamtlichen Helfer wäre es nicht möglich, den Sportheimbetrieb aufrechtzuerhalten.

Jugendleiter Erik Reichert zeigte den Mitgliedern eine kurze Zusammenfassung der Jugendgeneralversammlung, die direkt vor der Generalversammlung stattfand. Bei seinem Bericht ging er besonders auf die Leistungen der C-Junioren der SG Umpfertal ein, die in der vergangenen Runde den Kreispokal gewonnen und den zweiten Platz der Landesliga belegt hatte.

In der gesamten Jugend spielen 130 Jugendliche, was eine sehr erfreuliche Zahl sei.

Für lange Vereinstreue wurden geehrt wurden folgende Personen geehrt: 40 Jahre: Dietmar Hirsch, Heiko Hirsch, Erik Benninger, Martin Greulich, Markus Dietz, Peter Poslovski, Manfred Pers, 50 Jahre: Peter Greulich, Thomas Eck, Martin Jung.

