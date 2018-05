Grünkern-Weltrekord verfehlt

Anzeige

Boxberg.Weltrekord verfehlt: 2600 Portionen Grünkerneintopf wurden am Maimarktsonntag im Festzelt in Boxberg ausgegeben. Damit schlug der Weltrekordversuch, 3000 Essen auszugeben, fehl. An der Essenausgabe waren auch Marktmeister Roland Throm und Stadtrat Jürgen Welz (rechts) aktiv beteiligt. Die Idee für die kostenlose Bewirtung der Gäste hatte vor sieben Jahren der ehemalige Marktmeister Karl Hofmann. Die Zubereitung der heimischen Spezialität übernahm die Hofmann Menue-Manufaktur in Schweigern. Bild: Werner Palmert