BOXBERG.Schon zur Tradition geworden ist die Rockparty zu Halloween am 31. Oktober in der Umpfertalhalle in Boxberg. Auch in diesem Jahr hören die Gäste wieder Rock und Metal der Extraklasse, diesmal von der Band Audio Gun. Mit einer gigantischen Licht- und Tonshow sowie vielen Special Effects soll das Publikum bei der vierstündigen Show auf seine Kosten kommen. Beginn ist um 21.30 Uhr. Bild: Audio Gun

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018