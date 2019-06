Boxberg.Abgerissen werden soll im Sommer dieses Gebäude in der Boxberger Kurpfalzstraße. Der Gemeinderat hatte in der Sitzung am Montag im Rathaus den Antrag befürwortet. Das marode Haus an der Ecke zur Unteren Gasse wurde von der Kommune vor einiger Zeit erworben. Nun soll der Bereich neu überplant werden. Bild: Seufert

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019