Heffner und Noe vier Jahrzehnte dabei

Kupprichhausen.Auch wenn 2018 örtlich kein Ernstfall für die Kupprichhäuser Wehr eingetreten ist, war man trotzdem beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Unterschüpf im aktiven Einsatz zur Unterstützung der Einsatzwehren bei der Brandbekämpfung und der sich anschließenden Brandwache. Bei diesem Einsatz habe sich gezeigt, so der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Britsch in seinen Grußworten zur Jahreshauptversammlung, wie wichtig die Verfügungs- und Einsatzbereitschaft der einzelnen Feuerwehrabteilungen in der Stadtfeuerwehr sei. Ohne ihre Unterstützung wäre es bei diesem Großbrand nur schwer möglich gewesen, zur aktiven Brandbekämpfung auch die notwendigen Tierrettungsmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Einsatzablösungen und Brandwache durchzuführen.

Dass man bei der Abteilung Kupprichhausen auch im zurückliegenden Jahr wieder aktiv an Erhalt und Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Wehr tätig gewesen sei, wurde in den Tätigkeitsberichten deutlich, zu der Abteilungskommandant Andreas Gehrig eine stattliche Anzahl von aktiven Wehrmännern und Alterskammeraden begrüßen durfte.

Nach dem Totengedenken für den verstorbenen Feuerwehrkammeraden Konrad Haun und der Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Abteilungskommandanten war es der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Britsch, der die Grüße der Stadtfeuerwehr und von Stadtkommandant Harry Schroth übermittelte. Er dankte der Wehr für ihren Einsatz beim Großbrand in Unterschüpf. Einen besonderen Glückwunsch übermittelte er an Abteilungskommandant Andreas Gehrig, der 2018 seinen Gruppenführerlehrgang erfolgreich abgeschlossen habe.

Des Weiteren informierte er über die Aktivitäten in der Stadtfeuerwehr sowie die derzeit laufende Ausstattung der aktiven Wehrmänner mit neuen Uniformen, die bis 2020 abgeschlossen sein solle. Verbunden mit dem Wunsch, aktiv für den Feuerwehrnachwuchs zu werben, wünschte er der Wehr auch für die Zukunft einen guten Zusammenhalt und eine erfolgreiche Arbeit zum Wohle und Schutz der Bürger im Ort und in der Stadt.

Die Grüße der Ortsverwaltung und von Ortsvorsteherin Karin Keppner sowie von Bürgermeister Christian Kremer und Stadtrat Frank Wagenblast überbrachte stellvertretender Abteilungskommandant Ingo Keppner.

Umfassender Überblick

Nachdem Schriftführer Wolfgang Schweizer das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlesen hatte, gab er in seinem Geschäftsbereich einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten der Wehr 2018. Im aktiven Einsatz war man beim Großbrand in Unterschüpf. Innerhalb der Wehr fanden vier Ausschutzsitzungen statt. Es wurden acht Übungen durchgeführt, dazu war man bei der Großübung der Stadtfeuerwehr am Ahornhof sowie auf dem Talhof in Unterschüpf im Einsatz. Und auch beim Feuerwehrfest in Unterschüpf war man vertreten.

Auch die Jahresabschlussübung im Dezember mit UVV-Schulung war gut besucht. Ebenso kam die Kameradschaftspflege nicht zu kurz. Ein Ausflug nach Miltenberg mit Besichtigung einer Brauerei war ebenso mit dabei wie das Maibaumaufstellen und -schmücken. Engagiert war man auch wieder bei den dörflichen Anlässen wie Grünkernfest, Dorffasching, Sammlung Kriegsgräber sowie der Verkehrssicherung bei Prozessionen und Beerdigungen.

In seinem Bericht informierte Abteilungskommandant Andreas Gehrig über die aktuelle Mannschaftsstärke der Wehr, die derzeit 30 Wehrmänner – 14 Aktive, zwölf Alterskammeraden und vier Jungendfeuerwehrleute – betrage. Detailliert ging er auf die einzelnen Aktivitäten der Wehr im zurückliegenden Jahr ein. Einen besonderen Dank sagte er allen Wehrmännern, aber auch Alterskammeraden, die die Wehr bei ihrem aktiven Einsatz in Unterschüpf, aber auch bei den Übungen und sonstigen örtlichen Aktivitäten unterstützt hätten. Er hoffe und wünsche auch für die Zukunft eine weiterhin gute Kameradschaft und aktive Mitarbeit in der Wehr.

Engagement gewürdigt

Solide sei auch die finanzielle Basis der Wehr, wie Kassenführer Hartmut Noe informierte. Kassenprüfer Lars Kilian bescheinigte dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung. Sein Antrag auf Entlastung fand Zustimmung.

Wie groß das Engagement in der Abteilungswehr ist, wurde bei den Ehrungen deutlich. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zeichnete Andreas Gehrig die Wehrmänner Helmut Heffner und Hartmut Noe mit der Ehrenurkunde der Abteilungswehr aus und überreichte den Feuerwehrmann in Silber. Seit 25 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst ist Abteilungskommandant Andreas Gehrig. Verbunden mit dem Dank für seinen Einsatz, überreichte ihm sein Stellvertreter Ingo Keppner die Ehrenurkunde der Abteilung und den Feuerwehrmann in Bronze.

Zum Abschluss gab Andras Gehrig noch den Termin für die Versammlung der Stadtfeuerwehr am 16. März in Bobstadt bekannt. Im Mai findet in Assamstadt ein Feuerwehrfest statt.

Danach schloss Abteilungskommandant Gehrig die Jahreshautversammlung. prewe

