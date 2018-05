Heute „Malle“, morgen Schafstall

Viele haben sich den 13. Mai schon rot im Kalender angestrichen – und das nicht nur, weil da Muttertag ist. Schäfer Heinrich wird an diesem Tag nämlich beim Boxberger Maimarkt auftreten (siehe Interview auf dieser Seite). Eine Frau freut sich ganz besonders auf das Gastspiel des Landwirts aus „Bauer sucht Frau“. Für Monika Michelberger bedeutet es nämlich ein Wiedersehen mit dem 51-Jährigen.

„Wegen Schäfer Heinrich haben wir immer ,Bauer sucht Frau‘ angeschaut“, erzählt die Boxbergerin im FN-Gespräch. „Wenn er auf der Mattscheibe erschien, war das immer das Highlight für uns.“ Und dann kam der Zufall ins Spiel. Denn der Mann ihrer Cousine – die übrigens aus Laudenbach stammt – lebt im selben Ort wie Schäfer Heinrich und ist auch mit ihm befreundet. „Als ich das erfuhr, bin ich fast ausgeflippt“, erinnert sich Monika Michelberger.

Und dann ging alles ganz schnell. Die Cousine organisierte ein Treffen bei Schäfer Heinrich. „Es war im Jahr 2010. Ich backte eine Torte, die ich mit Marzipanschäfchen und der Aufschrift ,Heinrich, wir lieben dich!‘ verzierte. Es war fantastisch, ihn und seine Mutter Johanna, die damals noch lebte, in dieser Umgebung, die wir sonst nur aus dem Fernsehen kannten, zu treffen“, schwärmt sie. „Vom Kuhstall ging es damals noch direkt in die Küche. Es war so urig und so schön.“ Schäfer Heinrich hat sie seitdem noch mehr in ihr Herz geschlossen: „Er ist sehr herzlich und überhaupt nicht abgehoben. Man muss ihn einfach so nehmen, wie er ist.“

Und nun kommt es also endlich zu einem Wiedersehen. „Als er vor Jahren in Tauberbischofsheim auftrat, war ich leider verhindert. Dass er jetzt nach Boxberg kommt, finde ich einfach klasse“, freut sich Monika Michelberger. Und für sie steht eines ganz sicher fest: „Wenn Schäfer Heinrich kommt, wird das Zelt proppenvoll.“ sk