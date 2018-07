Hilfstransporte für bedürftige Menschen

Anzeige

„Unsere Haupteinnahmequelle liegt in der Veranstaltung von Flohmärkten“, erzählt Heike Tillmann im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Inzwischen gebe es jährlich drei Flohmärkte, die einen regen Anklang in der Bevölkerung finden – weit über die Grenzen Boxbergs hinaus. „Die Organisation bedarf viel Zeit und vieler helfender Hände“, berichtet Tillmann weiter. So seien es stets rund 30 ehrenamtliche Helfer, die beim Aufbau der Zelte, beim Einräumen der Ware, dem Verkaufen und dem Aufräumen beteiligt sind. „Die ausgefallensten und größten Artikel waren ein altes Feuerwehrauto und ein Wohnwagen“, berichtet Tillmann schmunzelnd. So kämen jährlich bis zu 15 000 Euro an Einnahmen zusammen, die natürlich eins zu eins an bedürftige Menschen gingen.

Bis ins Jahr 2008 gingen die Spenden ausschließlich an die Behinderten-Werkstätte „Ateliere Protejate“ im rumänischen Bukarest. Dort werden etwa 20 junge Erwachsene mit Behinderung betreut. Die Werkstätte biete ihnen eine Zukunftschance. Sie lernten dort, mit Alltagssituationen zurecht zu kommen und erhielten Förderunterricht von ausgebildeten Erziehern.

In der Kerzenwerkstatt mit dem Namen „Casa Boxberg“ (Haus Boxberg) würden wunderschöne Kerzen gegossen. Vom Dochte flechten über die Farbauswahl der Verpackung bis hin zur Herstellung der Kerzen liege vieles in der Hand der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Kerzen werden in Deutschland durch die Straßenengel verkauft.

„Unser Verein unterstützt aber auch die Tafeln in Lauda oder Bad Mergentheim vor Ort durch Geldspenden. Denn auch in unserem nahen Umfeld gibt es Menschen, die Hilfe benötigen“, erklärt Heike Tillmann weiter. Desweiteren helfe der Verein einzelnen Personen durch Sachspenden, sei es durch den „kostenlosen“ Einkauf im Kleiderlager des Vereins oder mit Möbelstücken und anderen Haushaltsgegenständen aus dem Flohmarktlager.

Die Lagerräume würden von Familien des Vereins kostenfrei zur Verfügung gestellt – allen voran Jörg Könöszi. Als Kind kam er nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zwangsumsiedlung aus Ungarn nach Boxberg. Er wisse, was Hunger und Not bedeuteten, und fühle sich verpflichtet, bedürftigen Menschen zu helfen.

Etwa zweimal im Jahr werden außerdem Fahrten nach Rumänien durch den Verein organisiert. Hier transportieren die Mitglieder Sachspenden für Kindergärten, bedürftige Familien und ein Bauernhofprojekt für junge Frauen. Vor allem Kleidung, Spielzeug und Möbel würden dort benötigt.

„Für die Reise nehmen sich die Fahrer extra Urlaub“, zollte Könöszi ein großes Lob. Rund 1800 Kilometer seien es bis nach Bukarest beträgt. „Mit dem Umweg über die Karpaten nach Ocna Sugatec beträgt die Fahrtzeit etwa 40 Stunden“, berichten die Familien Könöszi/Tillmann von abenteuerlichen Erlebnissen in Rumänien.

Im Oktober findet der nächste Flohmarkt statt. Dort wird das Team der Straßenengel rund um den „harten“ Kern, der aus Familie Könöszi, Tillmann und Dagmar Ehrling besteht, wieder mit einem Lächeln für die Besucher bereit stehen. Denn Hilfsbereitschaft liegt ihnen einfach im Blut. suso

