Hiltrud Schneeweis bleibt an der Spitze

Uiffingen.Mit dem Lied „Die Liebe ist der Welt geschenkt“ eröffnete die Chorgemeinschaft Uiffingen deren Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag im Gasthaus „Badischer Hof“. Die Vorsitzende hieß die Mitglieder und Gäste, darunter die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, und Bürgermeister Christian Kremer willkommen. Zur Totenehrung dreier Vereinsmitglieder sang der Chor „Still schweigt die Welt“.

Schriftführerin Christel Herold verlas anschließend das Protokoll der letzen Generalversammlung. Im Tätigkeitsbericht der Dirigentin Waltraud Herold erzählte sie von den zahlreichen gut besuchten Singstunden und erfolgreichen Auftritten.

Die Vorsitzende berichtete von den Aktivitäten des Chores im vergangenen Vereinsjahr. Viele Auftritte waren zu meistern, ein Höhepunkt war die Mitwirkung in der Konzertreihe „Musik verbindet uns“ mit dem Umpfertäler Blasmusikorchester und anderen Chören. Für die Konzerte wurde in 28 Singstunden altes Liedgut aufgefrischt und dreistimmige neue Lieder eingeübt. In besonderer Erinnerung blieb der Gemeindeausflug nach Langenburg. Für dieses Jahr seien wieder die einige Auftritte im Jahreszyklus des Ortes geplant sowie ein geistliches Konzert der Sängergruppe in Krautheim. Ein wichtiges Ereignis sei auch die Organisation des Ernte-Dank-Festes in der Gemeinde. Die Vorbereitungen dafür würden nun beginnen.