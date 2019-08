Hindernisparcours als Belohnung aufgebaut

Die DLRG-Ortsgruppe Boxberg hat Kindern und Jugendlichen wieder eine umfassende Schwimmausbildung geboten. Mit einem Schwimmbadfest wurde das gefeiert.

Boxberg. Bei strahlendem Sonnenschein beendete die DLRG Boxberg die Schwimmausbildung. Die Kinder aus dem Anfängerkurs konnten ein letztes Mal mit ihren Ausbildern durchs Wasser toben. Ein besonderes Highlight war der Hindernisparcour, welcher von der Stadt Boxberg zur Verfügung gestellt und im Schwimmerbecken aufgebaut war. Über Stunden bildeten sich vor dem Parcour lange Schlangen. Die kleinen und großen Badegäste nutzten das Angebot zum Hüpfen und Klettern ausgiebig. Unterstützung bei der Badeaufsicht bekamen die Bademeister durch die DLRG-Boxberg. Mit fast 1300 Badegästen war das Umpfertalbad wieder sehr gut besucht.

Verschiedene Leistungsstufen

Zweimal die Woche brachten die Ausbilder der DLRG Ortsgruppe den Kleinsten das Schwimmen bei. Ebenso wichtig wie die Übungen im Wasser war das Erlernen der Baderegeln, die vor jedem Kurs wiederholt und so verinnerlicht wurden. Zwölf Kinder haben bis jetzt ihr Seepferdchen-Abzeichen erhalten.

Auch für die Kinder des weiterführenden Schwimmtrainings war durch das Team rund um die Technische Leiterin Juliane Britsch bestens gesorgt. Hier wird vor allem an der Sicherheit der Kinder im Wasser gearbeitet. Auf dem Übungsplan standen das Tief- und Streckentauchen, verschiedene Schwimmstile und der Sprung vom Drei-Meter-Turm. Außerdem hatten die Mitglieder der Ortsgruppe wieder die Gelegenheit, für den Juniorretter, das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) und das Deutsche Schnorcheltauchabzeichen zu trainieren.

Im Anschluss an die Spiele im Wasser wurden die verschiedenen Schwimmabzeichen überreicht. Elf Kinder absolvierten das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, elf in Silber und neun in Gold. Sieben Kinder bestanden das Abzeichen der Juniorretter. Die Prüfungsleistungen für das DRSA und das Schnorcheltauchabzeichen stehen noch aus.

Seit vielen Jahren bietet die DLRG Boxberg Schwimmkurse für Anfänger sowie das weiterführende Schwimmtraining an und leistet so ihren Beitrag um über die Gefahren im und am Wasser aufzuklären und aus Nichtschwimmern Schwimmer und aus Schwimmern Rettungsschwimmer zu machen.

Online-Petition

Schon lange kritisiert die DLRG die immer schlechter werdenden Bedingungen in der Schwimmausbildung. Bereits 25 Prozent der Grundschulen haben keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad, so dass die Schwimmausbildung nicht mehr angeboten werden kann. Zudem sind laut einer forsa-Umfrage von 2017 60 Prozent der Kinder unter zehn Jahren keine sicheren Schwimmer.

Mit der im Oktober 2018 ins Leben gerufenen Online-Petition „Rettet die Bäder“ möchte die DLRG auf das Thema aufmerksam machen und dem anhaltenden Negativtrend entgegenwirken. Wer seine Stimme abgeben und die Petition unterstützen möchte kann dies auf der Homepage der DLRG, https://www.dlrg.de/rettet-die-baeder.html, tun.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019