Historische Dampflok schnaubte durchs Taubertal

Distelhausen.Die Dampfloksonderfahrt ging am Sonntagmorgen von Lauda aus über das Taubertal nach Mainz. Die Dampflok 01 519 war bespannt mit historischem Zugmaterial. Der Sonderzug stieß wieder einmal auf großen Zuspruch in der Bevölkerung. Viele Fahrgäste wollten an der nostalgischen Reise teilnehmen, so dass der Zug voll besetzt war. Gegen 8.20 Uhr schnaubte die alte Dame mit Volldampf am Haltepunkt Distelhausen vorbei (Bild). Veranstalter der Sonderfahrt, die sich gut in das diesjährige 150-Jahr-Jubiläum der Taubertalbahn einreiht, war die DEG Bahnen & Reisen Würzburg zusammen mit der Touristikgemeinschaft Liebliches Taubertal. ubü/Bild: Uwe Büttner