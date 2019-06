Historisches Vermächtnis bewahren

Oberschüpf.Nach der Erneuerung des Daches und diverser Renovierungsarbeiten an der Schlossberghütte findet am Sonntag, 23. Juni, von 11 Uhr bis 16 Uhr ein Grillfest statt. Gleichzeitig erinnert man sich an die Hochwasserkatastrophe vor 25 Jahren. Die Vorstandsmitglieder haben seit der Reaktivierung vor drei Jahren dem Schlossberg seine geschichtliche Bedeutung zurückgegeben. Nach den Jahren 1914/1918 und 1939 fanden sich im Jahre 1955 einige Patrioten unter Karl-Ludwig Oehm und Ludwig Fischer zusammen und haben dem Schlossberg ein neues Gesicht gegeben. Daran wurde lange Jahre mit Festen und Feierlichkeiten hoch über Oberschüpf erinnert.

Das „Alte Schloss“, eine der stolzesten Burg des Frankenlandes, den Staufenschlössern zugehörig, stammt aus dem Jahre 1144 und thront über dem Dorf auf einem Felsen, der auf drei Seiten steilwandig abfiel. Nun aber ist es bewundernswert, dass die Ritterburg, zuletzt den Ritter von Rosenberg zugehörig, wieder in Erinnerung gerufen wird.

Daher wurde 1958 ein „Förderkreis für Dorf- und Heimatverschönerung“ gegründet. Nach vielen Jahren der „Stille“ hat man ihn nun wieder aus seinem „Dornröschenschlaf“ erweckt. Unter der Leitung von ven Leitl und Felix Behr kümmert sich die Vereinsspitze um das wertvolle Vermächtnis. wahe

