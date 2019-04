Hochstimmung und Gänsehautmomente

Uiffingen.Gleich zwei Überraschungsgäste hatte Julia Scholz im Gepäck: Gitarrist Roland Stelzer und Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha rundeten einen einzigartigen Abend ab.

Der Kindergartenförderverein hatte zum Benefiz-Konzert mit Julia Scholz ins Dorfgemeinschaftshaus nach Uiffingen geladen.

Viele Gäste

Neben Musik und Gesang sorgte ein 16-köpfiges Team rund um die Vorsitzenden des Vereins, Diane Wild und Eva Schneeweis, dafür, dass es den zahlreichen Gästen aus Nah und Fern an nichts fehlte. Die bunt zusammengemischte Musik aus Klassikern aller Jahrzehnte sowie einigen Schlagern kam beim aus Jung und Alt zusammengesetzten Publikum bestens an.

Mit ihrer unvergleichlich authentischen Art riss Julia Scholz die Gäste bereits beim ersten Lied „Simply the best“ von Tina Turner mit. Da wurde kräftig geklatscht und mal geschunkelt – der ein oder andere fetzige Discofox von Helene Fischer und Co. durfte da natürlich auch nicht fehlen.

Julia Scholz sprach ihre Fans zwischen den Liedern immer wieder im Dialekt an, erklärte die Auswahl der Lieder oder las einen Songtext auf Deutsch vor. Das brachte ihre Zuhörer immer wieder zum Lachen und Nachdenken. Neben den lauten Tönen versteht es die Sängerin aus Eubigheim nämlich auch, mal leise Töne anzustimmen.

Gänsehaut pur kam beim Lied „Amoi seg ma uns wieder“ von Andres Gabalier im Saal auf. Freud und Leid gehören laut Julia zum Leben dazu – sie will deshalb auch die ganze Bandbreite des Lebens mit der Auswahl ihrer Lieder ausdrücken.

Neue Zusammenarbeit

In Zukunft will sie vermehrt mit Gitarrist Roland Stelzer aus Boxberg auftreten. Die Premiere der Zusammenarbeit durften die Gäste nun in verschiedenen Stücken hören. Mit Akustikgitarre und Gesang ergänzten sich die beiden perfekt. Desweiteren stellt die Begleitung mit Live-Gitarre eine klare Erweiterung des Programms von Julia Scholz dar. Roland Stelzer, besser bekannt auch als Mitglied der Band „Joint Venture“, bewies zudem mit seinem Solo-Stück „Give a little bit“ von Supertramp sein Können.

Der zweite Überraschungsgast des Abends war das Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha. Der Sänger ist befreundet mit Julia Scholz. Außerdem unterstützen sich die beiden immer wieder bei ihren vielen wohltätigen Projekten.

Publikum aus dem Häuschen

Da durfte ein spontanes Duett eines „Panik-Songs“ natürlich nicht fehlen. Das Publikum war jedenfalls aus dem Häuschen und forderte sofort „Zugabe“.

Ein rundum gelungener Abend war nach zahlreichen Zugaben und stehenden Ovationen noch lange nicht zu Ende. Bis in die Nacht hinein saßen die Gäste zusammen und ließen ihren Abend bei guten Gesprächen ausklingen.

Am 15. Juni tritt Julia Scholz im Gemeindesaal von Schwabhausen auf. Hier engagiert sie der Heimat- und Kulturverein des Orts.

Mit Roland Stelzer bietet sie ab sofort auch Wohnzimmerkonzerte an.

Da soll es heimelig, lustig und ganz ungezwungen zugehen. „Einfach, weil es uns Spaß macht“, sagt Julia Scholz.

