Höchste Stufe des Leistungsabzeichens wurde errungen

Unterschüpf.Eine Gruppe der Feuerwehr Boxberg, Abteilung Unterschüpf, hat ihr goldenes Leistungsabzeichen in Külsheim bestanden. Voraussetzung hierfür waren die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber, diese die Gruppe bereits 2013 und 2014 absolviert hat. Nach fünf Jahren Pause entschloss man sich nun, mit dem neuen Löschfahrzeug LF20 KatS der Feuerwehr Unterschüpf für Gold anzutreten.

Mit jeder Stufe steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Für das Leistungsabzeichen in Gold musste die Gruppe zunächst eine schriftliche Prüfung ablegen. Die praktischen Fertigkeiten galt es anschließend, bei einem Löschangriff und einer Hilfeleistung unter Beweis stellen.

Dem Löschangriff wird ein Brand in einer in einem Wohnhaus integrierten Garage zugrunde gelegt. Der Brand droht auf das erste Obergeschoss überzugreifen, in dem sich eine Person bemerkbar macht. Die Löschgruppe muss neben der Menschenrettung über die Steckleiter unter Atemschutz in die Garage vorgehen und dabei das Löschmittel Wasser sowohl als auch Schaum einsetzten

Gefordert ist für den Aufbau der Wasserversorgung und der Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr eine Zeit von maximal 200 Sekunden. Zuvor muss sich der Angriffstrupp, bestehend aus zwei Personen, innerhalb von maximal 120 Sekunden mit dem Atemschutzgerät ausrüsten. Die Gesamtzeit der Löschübung darf acht Minuten nicht überschreiten, dabei ist auf eine exakte Ausführung der einzelnen Tätigkeiten zu achten.

Nach erfolgreicher Löschübung steht die Hilfeleistungsübung an, dieser ein Verkehrsunfall zugrunde liegt. Eine in einem Fahrzeug eingeklemmte Person muss befreit, gerettet und erstversorgt, die Einsatzstelle gesichert und ausgeleuchtet und der Brandschutz des Unfallfahrzeugs sichergestellt werden. Dass die Gruppe auch die gängigen Feuerwehrknoten beherrscht, wird dadurch überprüft, dass im Anschluss an die Rettung einige Feuerwehrgeräte fachgerecht angebunden werden müssen. Auch hierbei darf eine Gesamtzeit von acht Minuten nicht überschritten werden.

Zwei Monate Vorbereitungszeit haben die Kameraden investiert, um das in vielen Trainingseinheiten, zuletzt dreimal wöchentlich, erworbene Können unter Beweis zu stellen. Dass es nicht einfach werden würden, war allen Beteiligten bereits vor Antritt klar. Die Zuteilung zu den einzelnen Positionen erfolgt durch Los erst kurz vor der Abnahme, so dass jedes Gruppenmitglied jede Position beherrschen muss.

Sechs Kameraden der Abteilung Unterschüpf, zwei der Abteilung Bobstadt und einer aus Oberschüpf stellten sich den Wertungsrichtern.

Mit einem durchweg positiven und disziplinierten Auftreten haben sich die Feuerwehrleute präsentiert, wo die Abnahme stattfand. Sie waren die einzigen, die sich der Prüfung in Gold stellten. Mit sehr guten Zeiten und kaum Fehlern nahmen sie als verdienten Lohn das Leistungsabzeichen Gold von Kreisbrandmeister Alfred Wirsching in Empfang. Nicht nur die Teilnehmer des Leistungsabzeichens waren stolz auf die bestandene Prüfung. Auch sichtlich erfreut waren Harry Schroth (Stadtkommandant Feuerwehr Boxberg) und der Abteilungskommandant Manuel Berberich, Unterschüpf. ffw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019