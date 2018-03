Hohe Qualitätsstandards bei Tierhaltung

Anzeige

Tierwohl im Blick

„Unsere Milcherzeuger leben mit Leidenschaft für ihren Beruf und ihre Tiere. Gerade in Zeiten, in denen die gesellschaftlichen Diskussionen zur Tierhaltung immer mehr zunehmen, wollen wir diese Begeisterung sichtbar machen“, erklärt Christian Schramm, Leiter des Milcheinkaufs bei Zott, den Hintergrund dieser Auszeichnung. Denn die Leidenschaft der Landwirte spiegele sich auch in der Milchqualität und damit dem hohen Qualitätsniveau der Milchprodukte wider. Neben der Langlebigkeit der Milchkühe wurden in weiteren Kategorien die Milchqualität, das Produktionsumfeld und der Schutz der Umwelt bei der Düngung ausgezeichnet. Zott hat die Goldene Milchkanne an insgesamt 23 Preisträger verliehen.

Für seine Milcherzeuger hat Zott 2013 das Qualitäts- und Nachhaltigkeitsprogramm „Zott Qualitätsmilch aus Leidenschaft“ mit einer Vielzahl von Projekten und Maßnahmen eingeführt. Im Mittelpunkt des Programms stehen neben der Qualität des Rohstoffs Milch die Bedürfnisse von Mensch und Tier. So werden auch neue Herangehensweisen bei der Tiergesundheit und der Tierhaltung erprobt, etwa zur Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes und zur Förderung der Homöopathie im Kuhstall. Die Auszeichnung Goldene Milchkanne ist Teil des Programms und wird zweijährlich an Milchlieferanten für besonders nachhaltiges Handeln und vorbildliche Milchqualität verliehen. zott

