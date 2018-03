Im Einsatz für die Anliegen der Frauen

Anzeige

Unterschüpf.Eine große Anzahl von Frauen sind dem Aufruf zum ökumenischen Weltgebetstag in die Unterschüpfer Kirche St. Kilian gefolgt, um zu beweisen, dass sie an der weltumspannenden Basisbewegung christlicher Frauen aus mehr als 120 Ländern interessiert sind. In diesem Jahr haben Frauen aus Surinam den gesamten Gottesdienst ausgearbeitet. In Unterschüpf hatten sich viele junge Frauen dafür eingebracht und den Gottesdienst in seiner Vielfalt zu einem intensiven christlichen Erlebnis werden lassen.

Sibylle Acker, evangelische Kirchengemeinderatsvorsitzende, hat den damit vorgesehenen Frauen den Gottesdienst zu einem in sich bewegten Gebetsabend werden lassen und anschaulich die Anliegen von Frauen aus aller Welt zum Inhalt werden lassen.

Nach dem Inhalt „Surinam ist bunt“ referierte Sibylle Acker anfänglich von der Vielfalt und der bewundernswerten Natur von Surinam. Die Surinamerinnen bezeichnen sich selbst als Moksi („Mischmasch“ aus vielen verschiedenen Ethnien).