Im sportlichen Bereich sehr gut aufgestellt

90 Mitglieder begrüßte Vorsitzender Jochen Oertel zur Jahreshauptversammlung des VfB Boxberg-Wölchingen im Sportheim.

Boxberg. Nach der Totenehrung erklärte Vorsitzender Jochen Oertel, was die neue Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft getreten war, für den VfB bedeute, aber auch für jedes einzelne Mitglied.

In seinem Tätigkeitsbericht führte Oertel zunächst aus, dass seit der Generalversammlung im März 2018 insgesamt zwölf Vorstandssitzungen durchgeführt worden seien. In diesen Sitzungen würden alle Themen rund um das Vereinsleben diskutiert. Dabei treffe der Vorstand, unter Abwägung aller bekannten Fakten und Gesichtspunkten, die im Sinne des Vereins beste Entscheidung. In diesem Zusammenhang sei der Vorstand immer für Anregungen sowie konstruktive Kritik offen.

Positives Fazit

Zur Mitgliederentwicklung zog Oertel ein positives Fazit. Der Verein zähle 434 Mitglieder, wovon 46 in einer festen ehrenamtlichen Funktion für den Verein tätig seien.

Als nächstes standen die Finanzen und die Investitionen im Mittelpunkt. Jochen Oertel erklärte den Mitgliedern, dass in den letzten Jahren sehr viel Energie und Geld in die Renovierung des Sportheims geflossen seien. Er versicherte allerdings, dass der Verein auf gesunden Beinen stehe und man keine Investitionen tätigen werde, die man sich nicht leisten könne. Die Zukunftsplanung des Vereins sei gerade im sportlichen Bereich mit dem 1. FC Umpfertal sehr gut aufgestellt. An dieser Stelle bedankte er sich auch nochmals bei den Verantwortlichen des 1.FC Umpfertal, dass die Zusammenarbeit harmonisch ablaufe.

Des Weiteren erklärte Jochen Oertel in diesem Zusammenhang, dass im Moment wieder Pflegemaßnahmen an beiden Sportplätzen stattfinden würden, damit optimale Bedingungen für die Jugend und die Herrenabteilung vorlägen.

Schiedsrichterausbildung

Die Schiedsrichterentwicklung ist für den Vorsitzenden ein wichtiges Thema. Er informierte, dass ein Infoabend für die Refereeausbildung mit dem 1.FC Umpfertal geplant sei. Ohne Schiedsrichter gäbe es keine Fußballspiele mehr. Er meinte, dass man sich diesem Thema bewusst sein müsse und ermunterte, an der Schiedsrichterausbildung teilzunehmen.

Anschließend folgte der Bericht des Vergnügungsausschusses, der von Sandra Weber und Goran Grujic vorgetragen wurde. Sie listeten die im vergangen Vereinsjahr durchgeführten Veranstaltungen auf. Bei deren 92 seien insgesamt 266 Helfer im Einsatz gewesen. Ohne die ehrenamtliche Mithilfe wäre es nicht möglich, den Sportheimbetrieb aufrechtzuerhalten.

Es folgte der Bericht des Spielausschussvorsitzenden Felix Dölzer. Dieser blickte auf eine erfolgreiche Sommervorbereitung zurück und hob besonders hervor, dass die Zusammenführung der Spieler des VfB Boxberg-Wölchingen und des TSV Schweigern sehr gut funktioniert habe.

Jugendleiter Erik Reichert zeigte den Mitgliedern eine kurze Zusammenfassung der Jugendgeneralversammlung auf, die direkt vor der Generalversammlung stattfand. Bei seinem Bericht ging er besonders auf die Leistungen der B-Junioren der SG Umpfertal ein, die in der vergangenen Runde den Kreispokal gewonnen habe. In der gesamten Jugend spielten 120 Jugendliche, hiervon 60 Jugendliche des VfB.

AH-Präsident Wolfgang Throm berichtete über die Aktivitäten der Alten Herren. Neben dem sportlichen Betrieb stünden bei der AH zahlreiche gesellige Veranstaltungen im Vordergrund wie etwa Maiwanderung, Schlachtfest, Sprudelseminar oder Bergwandern.

Treue Mitglieder geehrt

Anschließend standen die Ehrungen im Mittelpunkt. Hierbei ist zu erwähnen, dass erstmals in der Vereinsgeschichte Personen für 60 und 70 Jahre ausgezeichnet wurden.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dieter Weiland, Alfred Hehn, Michael Hofmann und Rudolph Dietrich geehrt. Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Heiko Kirbach und Roland Throm. 60 Jahre Mitglied beim VfB sind Gunter Reinhardt, Josef Kuntschik und Peter Waibel. Für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Oskar Stapf, Werner Welz und Ehrenpräsident Alois Böhrer ausgezeichnet.

Bei den Neuwahlen fungierte Ortsvorsteher Roland Throm als Wahlleiter und überbrachte gleichzeitig die Grüße der Stadt Boxberg. Als Vorsitzender wurde Jochen Oertel wiedergewählt. Er bedankte sich anschließend bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Florian Seidt und Peter Krier, die im Vergnügungsausschuss tätig waren, führ ihre Mitarbeit. Für sie wurden Marcel Häring und Burak Karaarslan in den Vergnügungsausschuss gewählt, so dass sich der Vorstand des VfB Boxberg-Wölchingen wie folgt zusammensetzt: Vorsitzende Jochen Oertel, Goran Grujic und Markus Oertel, zweiter Vorsitzender Achim Tippl, Schriftführer Christopher Nied, Kassiererin Svenja Reichert, zweite Kassiererin Tanja Oertel, Spielausschussvorsitzender Felix Dölzer, Jugendleiter Erik Reichert, AH-Präsident Wolfgang Throm, Vergnügungsausschussvorsitzende Sandra Weber, Sportheimwart Markus Seidt, weitere Vergnügungsausschussmitglieder sind Benno Henninger, Steffen Adelmann, Marcel Krier, Burak Karaarslan und Marcel Häring. vfb

