Im vergangenen Jahr bei insgesamt 22 Einsätzen aktiv

Schweigern.Die Freiwillige Feuerwehr Schweigern blickte im Rahmen ihrer Hauptversammlung auf das letzte Jahr zurück.

Voll besetztes Gerätehaus

Abteilungskommandant Rainer Merz begrüßte im voll besetzten Gerätehaus rund 70 Wehrmänner und -frauen, darunter Ortsvorsteher Ferdinand Eck sowie den stellvertretenden Stadtkommandanten Tobias Britsch.

Nach dem Totengedenken gab Abteilungskommandant Rainer Merz in seinem Bericht einen umfassenden Rückblick auf die 22 Einsätze, zu der die Wehr im vergangenen Jahr ausrücken musste.

Es handelte sich um fünf Brandeinsätze (Flächenbrände/Fahrzeugbrände), fünf Hilfeleistungseinsätze (Verkehrsunfälle) sowie sechs Alarme durch Brandmeldeanlagen sowie sechs sonstige Einsätze.

Weitere Aktivitäten waren der Faschingsball, die Maiwanderung, Sommerfest, der Ausflug nach Heidelberg, der Besuch der Feuerwehrfeste in Uiffingen, Unterschüpf und Sachsenflur sowie die Mithilfe am Kürbisfest und Weihnachtsmarkt.

Für 40 Jahre aktive Dienstzeit bei der Feuerwehr Schweigern wurde Gruppenführer Rolf Behringer geehrt.

Fünf Mitglieder, Lara Dörzbacher, Amelie Riegel, Thomas Uibelhör, Andreas Ruck und Felix Knörzer, wurden anschließend durch Kommandant Rainer Merz per Handschlag in die Wehr aufgenommen. Der Wehr Schweigern gehören somit 59 aktive Wehrmänner (davon sieben Frauen) sowie 14 Alterskameraden an.

Aus- und Weiterbildung wichtig

Auf Aus- und Weiterbildung wurde auch 2018 wieder großer Wert gelegt. Einen Motorsägelehrgang besuchten Dietmar Schulz, Dominik Weckesser und Alexander Henn, an einem Jugendgruppenleiter-Lehrgang nahmen Laura Wegert, Dustin Herm, Alexander Henn und Dominik Weckesser teil und zu Maschinisten wurden Patrick Behringer, Manuel Merz, Pascal Schulz und Tobias Wegert ausgebildet.

Protokoll verlesen

Schriftführer Pascal Schulz verlas anschließend das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung von 2018, bevor Kassierer Matthias Kraft über die Finanzen der Abteilung berichtete.

Die Kassenprüfer Waldemar Behringer und Karl Daberger bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung und der Antrag auf Entlastung von Kassierer und Führungsmannschaft wurde einstimmig angenommen.

Jugendwart Patrick Wegert berichtete von 22 Übungsabenden der Jugendfeuerwehr, die derzeit aus 17 Jugendlichen besteht.

Da die Wehrmänner und -frauen auch gemeinsam zum Blutspenden gehen, berichtete Bernd Wegert, dass 2018 insgesamt 186 mal Blut gespendet worden sei.

Ortsvorsteher Ferdinand Eck dankte der Wehr ebenfalls für die geleistete Arbeit und stete Einsatzbereitschaft. Er lobte die Mithilfe am Kürbisfest sowie am Weihnachtsmarkt.

Jugendwehr gelobt

Der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Britsch bedankte sich ebenfalls bei der Wehr und freute sich, das Schweigern eine so aktive Jugendfeuer wehr habe.

Pfarrerin Stadler-Uieblhör dankte der Wehr in ihren Grußworten ebenfalls für ihr Engagement für die Allgemeinheit.

Nach einem Ausblick auf das Jahr sowie einem Dank an alle für die stete Einsatzbereitschaft, beendete Kommandant Rainer Merz die Versammlung mit dem Leitspruch der Feuerwehr „Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“. ffws

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019