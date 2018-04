In Kürze heißt es wieder „Vorhang auf“

Anzeige

Wesensänderungen bei Ärzten, Personalnöte bei Schwestern und komische Behandlungsmethoden sind an der Tagesordnung. Die Schwestern Klara und Kunigunde die sich als Kurgäste erholen wollen, werden als die neuen Krankenschwestern verwechselt. Da sind auch noch die Landstreicher und Straßenmusiker Albert und Greta, die sich besonders gerne und ausgiebig im Kneippbecken tummeln und auf ihre eigene Art bezahlen. Bertram, von Blähungen geplagt, findet bei seinem Kurschatten und seinem Leiden Erleichterung. Da kommt auch noch Opernsängerin Valerie, die Tante von den beiden Schwestern Klara und Kunigunde, in die Klinik. Da sie ihre beiden Nichten aber nicht finden kann, ruft sie die Polizei auf den Plan. Als diese eintrifft, gibt es auch für sie eine gehörige Überraschung. Es geht munter zu in der „Bauland-Klink“, allerhand „Kur(ioses)“ lassen das Klinikgeschehen zu einem spannenden und unterhaltsamen Theatererlebnis werden.

Theaterpremiere ist am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Schwabhausen. Weitere Aufführungstermine sind am: Samstag, 28. April, 19.30 Uhr , Sonntag, 29. April, 18.30 Uhr, Samstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, Sonntag, 6. Mai, 18.30 Uhr, Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr, Samstag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Sonntag, 13. Mai, 18.30 Uhr, jeweils im Gemeindehaus in Schwabhausen. Karten gibt es unter Telefon 0 79 30 /9 94 61 11 sowie Restkarten an der Abendkasse. Außerdem wird das Stück am Samstag, 16. Juni, um 10 Uhr im Kursaal der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim aufgeführt. Karten für diese Aufführung sind bei der Kurverwaltung Bad Mergentheim erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018