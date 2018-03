Indisches Flair verbreitet

Anzeige

Angeltürn.Den Seniorennachmittag veranstaltete die Ortsverwaltung für alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 60. Lebensjahr im Rathaus.

Ortsvorsteher Stefan Schulz begrüßte die Teilnehmer. Bürgermeister Christian Kremer erläuterte die zurückliegenden Maßnahmen, die in der Kommune durchgeführt wurden, und schilderte kurz, was in diesem Jahr noch ansteht.

Pfarrer Edgar Wunsch kam in Begleitung dreier indischer Schwestern, die zu viert seit Oktober in Angeltürn leben. Die Schwesterngemeinschaft (St.-Anna-Schwestern) wohnt in der ehemaligen Pfarrwohnung über der katholischen Kirche. Pfarrer Wunsch berichtete von seiner Indienreise, die er erst kürzlich beendet hatte.