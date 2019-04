„Integration fängt mit der Sprache an“

Als Muslime in einer Schweinzuchtanstalt zu arbeiten, ist für Majd Zenbarakji eine interessante Erfahrung. Der Syrer lebt seit vier Jahren in Boxberg.

Windischbuch. Mit Tierproduktion kennt sich Majd Zenbarakji aus. Die Augen des 33-Jährigen leuchten, wenn er von seiner Arbeit erzählt. In der Landesanstalt für Schweinezucht im Boxberger Seehof hat er vor zwei Jahren eine Anstellung gefunden, die seiner Qualifikation und bisherigen Tätigkeit entsprach. Im Labor kümmert er sich um die Analyse der Fleischqualität. Die fachlich sehr wertvollen Erfahrungen will er nicht missen.

„Ich habe in Damaskus Agrarwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Tierproduktion“, erzählt der Syrer. Und dieses Studium will er gerne mit einem Master abschließen. Natürlich habe er als Muslim nicht mit Schweinen gearbeitet.

War der Umgang mit den Tieren in Boxberg ein Problem für ihn? Zenbarakji schüttelt den Kopf. Am Anfang habe er sich überlegt, ob die Religion den Umgang mit Schweinen zulasse. Aber er habe keinen direkten Kontakt zu lebenden Tieren. Die Arbeit im Stall sei auch nichts für ihn, fügt er mit einem Lächeln an.

Zenbarakji ist als Techniker in der Boxberger Einrichtung im Bereich Mast- und Schlachtleistungsprüfung für die Erfassung wichtiger Parameter bei der Fleischqualität zuständig. Dabei geht es um die Untersuchung des Fleisches, etwa die intramuskuläre Fettmessung, wie der Techniker erzählt. Auch für die Analyse der pH-Werte ist der Syrer zuständig oder die Längenmessung am Schlachtkörper, ergänzt sein Vorgesetzter Sven Bernhardt. Und Majd Zenbarakji ist auch im Kühlhaus der Einrichtung anzutreffen. Vor allem das wissbegierige und freundliche Wesen des jungen Syrers schätzt der Kollege. „Die Arbeit mit ihm ist sehr unkompliziert“, freut sich Bernhardt über die Fachkraft und gesteht, dass man am Anfang gerade wegen der Religion einige Vorbehalte hatte. Doch die hätten sich schnell zerstreut.

Unterstützung durch Kollegen

Viele neue Erfahrungen haben ihm auch die Fortbildungen gebracht, an denen er teilgenommen hat. „Die meiste Arbeit ist doch die Analyse der Daten und damit Statistik“, beschreibt der Fachmann selbst. Die Arbeit im Labor war ihm vertraut. Nach Abschluss seines Studiums war er in Damaskus zwei Jahre in diesem Bereich beschäftigt.

Majd Zenbarakji fühlt sich in Boxberg wohl. Geholfen hat ihm dabei auch der Kontakt zu vielen Leuten. „Die Kollegen in der Arbeit haben mich stark unterstützt“, berichtet er von vielen netten Begegnungen. Gerade die Gespräche hätten ihm viel gebracht, um die Sprache zu verbessern. Daran will er weiter feilen. „Ich muss noch so viel lernen“, sagt er in fließendem Deutsch. Seine Erfahrung: Ohne die Sprache zu beherrschen, ist es sehr schwierig, in einem fremden Land Fuß zu fassen.

Über seine Flucht aus Syrien will er nicht sprechen. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen. Man könne in Syrien über alles reden, nur nicht über Politik. Seine Familie habe Machthaber Bashar al-Assad abgelehnt, auch der Vater, der als Arzt in einem Krankenhaus immer wiedermit Verletzten und Toten des Kriegs zu tun gehabt hatte. Dann habe man entschieden, zu gehen. Während die Eltern und der jüngere Bruder ausreisen durften, sei er illegal geflüchtet, so Majd. 18 Stunden dauerte die Busfahrt bis an die Grenze. In der Türkei wollte er nicht bleiben. „Ich habe dort keine Zukunft für mich gesehen.“

Beschwerliche Flucht

Seine Schwester lebt schon länger in Deutschland. Darum wollten er und sein jüngerer Bruder 2015 den Krieg in Syrien hinter sich lassen und die beschwerliche Reise antreten. Die Eltern sowie ein Bruder und dessen Familie blieben in der Türkei, leben heute in Istanbul. Über mehrere Stationen waren die beiden jungen Männer Ende 2015 dann nach Boxberg gekommen und lebten zunächst in der Flüchtlingsunterkunft in Wölchingen. Es folgte der Umzug nach Schweigern in eine Wohnung von Ilona Wild, die sich mit ihrem Mann stark im Helferkreis engagiert hat, und die Anerkennung als Asylbewerber.

Der 33-Jährige hat in Boxberg seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. „Wir feiern viel zusammen“, ist er dankbar, mit den Wilds gute Freunde gefunden zu haben. Zurück nach Syrien will er nicht mehr. „Ich brauche meine Freiheit. Ich habe mich gefühlt wie in einem großen Gefängnis“, beschreibt er das Leben in Damaskus.

Seine Zukunft will er sich in Deutschland aufbauen. „Es ist machbar, sich auf eine neue Kultur und Tradition, auf eine neue Sprache und Schrift einzulassen. Einfach war es nicht, aber wenn man es will, schafft man das“, sagt Majd Zenbarakji überzeugt. Er hat sich in Boxberg engagiert im Naturschutzbund oder bei den Lazy Bones, hat als Dolmetscher ausgeholfen und war mit anderen Flüchtlingen bei Ärzten oder Ämtern. „Ich kann gut englisch, deswegen war ich als Hauptübersetzer in der Unterkunft in Wölchingen gefragt“, erinnert er sich. In der Grundschule in Schweigern kümmert er sich einen Tag in der Woche um arabische Flüchtlingskinder. „Ich helfe ihnen bei Deutsch und Mathematik, damit sie besser lernen können.“ Und auch in der Mediothek ist er häufig anzutreffen. Er hat die Online-Ausleihe zusammen mit Ilona Wild aufgebaut.

Nach zwei Jahren endet seine Aufgabe in der Landesanstalt für Schweinezucht in Kürze. „Die Stelle ist leider nur befristet“, bedauert Sven Bernhardt, der die syrische Fachkraft gerne behalten würde. Und auch der Agraringenieur könnte sich eine Fortsetzung der Arbeit gut vorstellen. Aber er weiß, dass er in der Region sonst kaum Möglichkeiten hat, in seinem Beruf zu arbeiten. Seine zweite Option ist ein weiterer Deutsch-Kurs. Der Führerschein ist noch ein großes Ziel. Denn bisher muss er mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad in die Landesanstalt nach Windischbuch fahren.

Sichere Zukunft

Majds Wunsch ist klar: In eine sichere Zukunft blicken, ohne Krieg und Diktatur. „IS und al-Assad sind zwei Seiten einer Münze.“ Er würde gerne deutscher Staatsbürger werden. Hier fühlt er sich sicher. „Solange al-Assad an der Macht ist, herrscht keine Meinungsfreiheit“, ist er überzeugt. Deshalb zieht es ihn nicht nach Syrien zurück, obwohl dort noch viele Verwandte leben.

„Ich habe mir hier ein neues Leben aufgebaut.“ In Boxberg hat er viele Freunde und Bekannte gefunden, auch durch den Helferkreis in der Stadt. Dafür ist er dankbar.

Fühlt sich der 33-Jährige in Deutschland und im Umpfertal integriert? „Das hoffe ich, aber das müssen andere entscheiden“, sagt er mit einem Lächeln. „Ich versuche mein Bestes zu geben.“

