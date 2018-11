Interessante Details erfahren

Schweigern.Die Ortsverwaltung hatte wieder aufgerufen – und rund 60 Bürger waren gekommen, um bei herrlichem Herbstwetter einen Rundgang durch einen Teilbereich der Gemeinde zu unternehmen.

Nach einer Begrüßung durch Ortsvorsteher Ferdinand Eck und Ortschaftsrat Elmar Müller am Marktplatz, begann der sonntägliche Nachmittagsspaziergang.

Zuerst ging es zu einer Besichtigung in die sanierte Lange Gasse und den Ursbachweg. In die beiden Straßen wurden neue Gasanschlüsse verlegt, die alten Wasserleitungen wurden ausgetauscht und die Beleuchtung mit neuen sparsameren und vor allem helleren LED-Lampen versehen. Der Ur-Schweigerner Herbert Bierig erzählte dort einige alte Geschichten – wie zum Beispiel der erste Traktor in den Ursbachweg kam.

Der Neubürger Wilfried Münz berichtete davon, dass er sich nach Jahrzehnten in Norddeutschland dazu entschied, zusammen mit seiner Gattin nach Schweigern ins Umpfertal zurückzukehren, wo seine Eltern damals die Bäckerei Amend in der Marktstraße betrieben.

Einiges hat sich verändert

Weiter ging’s über den Grabenweg zum alten Turnplatz, auf dem sich in den letzten Jahren einiges verändert hat. Dort wurde die nicht mehr genutzte öffentliche Viehwaage von den Wanderern besichtigt. Ferdinand Eck erläuterte den Teilnehmern, dass die Waage in Kürze durch die Ortsverwaltung abgebaut werde und man sich vorstellen könne, hier mal eine Toilette zu installieren. Auf diesem Platz finden bereits der Weihnachtsmarkt und das Maibaumfest statt.

Vorerst werde aber der freiwerdende Raum als Lager von der Gemeinde und den Vereinen genutzt. Dieser zentrale und barrierefreie Platz und das vorhandene Gemeindegebäude eigneten sich für die Zukunft besonders als Dorfplatz für alle Generationen.

Der abgebaute Brunnen, der am Marktplatz entfernt wurde, könnte nach seiner Sanierung auch hier einen neuen Platz direkt neben der vorbeifließenden Ursbach finden.

Der Rundgang der Bürgerwanderung führte noch zum Friedhof und vorbei an der neuen Bushaltestelle in der Marktstraße.

Der gemütliche Abschluss fand bei Kaffee und Kuchen im Gasthaus „Zur Sonne“ statt. Dort wurden noch kurz die komplette Sanierung der Neuen Straße und Schulstraße sowie sonstige örtliche geplante Maßnahmen in 2019 durch Ferdinand Eck vorgestellt. Mit zehn Fragen über Schweigern an die Teilnehmer endete die schöne Herbstwanderung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018