Interessantes unter dem Mikroskop

Anzeige

„Wir wollen aufzeigen, wie vielfältig und faszinierend die Natur vor Ort ist, und herausfinden, was wir selbst zu ihrem Schutz beitragen können“, erklärte Werner Paech. Das unmittelbare Wahrnehmen und Erleben der Natur im eigenen Lebens- und Erfahrungsbereich sei ein wesentlicher Teil einer wirkungsvollen Naturschutzbildung.

So stellten die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren Fragen wie „Ist das Wasser in unserem Bach sauber“, „welches Wasser dürfen wir trinken“ oder „wer lebt denn alles in der Umpfer“. Werner Paech hatte Antworten, um die Neugier zu stillen. Als dann alle Teilnehmer unter Aufsicht etwa 50 Tiere in ihren Wasserbehältern gefangen hatten, hieß es endlich in das bunte Ökomobil zu steigen.

In dem umgebauten Lastwagen gibt es sechs Tische für je vier Personen, ausgestattet mit Mikroskopen und Bestimmungsbüchern. Für viele Kinder sei es der erste Kontakt mit wissenschaftlichen Methoden gewesen, erzählten die Eltern später. Gerade deshalb kamen viele Kinder gar nicht aus dem Stauen heraus. Mit einer Video-Projektion der Mikroskop-Ergebnisse konnten die jungen Naturforscher auch die Entdeckungen der anderen sehen. Eintagsfliegenlarven oder Bachflohkrebse waren in vielen Wasserschalen der Kinder zu entdecken. Das seien Tiernamen, die viele Kinder noch nie gehört hätten. Den Strom für die elektronischen Geräte des rollenden Naturschutzlabors lieferten dabei die Solarzellen auf dem Dach.

Die Aktion wurde finanziert durch Einnahmen des Adventskranzbindens im vergangenen Jahr. Ehrenamtliche Helfer um das Team von Diane Wild, Eva Schneeweis und Anja Berberich sorgten so für ein Höhepunkt in den Sommerferien der Uiffinger Kinder. Auch aus anderen Orten waren einige Kinder dazugestoßen. Das Ökomobil ist seit 1987 in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Allein in diesem Jahr besuchten bereits über 2000 Kinder das rollende Naturschutzlabor. Unter dem Motto „Natur erleben, kennen lernen, schützen“ können Gruppen, ob Kinder oder Erwachsenen, die Vielfalt der Natur erforschen. suso

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.08.2018