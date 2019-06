International mehr als konkurrenzfähig

Unterschüpf.Das Fleischer-Fachgeschäft Egetenmeier trat auf der Internationalen Fleischerei-Fachausstellung „Iffa“ mit elf Produkten aus dem eigenen Sortiment in einem Teilnehmerfeld von rund 1600 Produkten aus aller Welt an und wurde mit einem Medaillenregen belohnt. Zehn Goldmedaillen und eine Silberplakette nahm die Fleischerei am Ende mit nach Hause.

Der Deutsche Fleischer-Verband (DFV) zeichnete diese Leistung mit einem Ehrenpokal aus. „Die Internationalen Qualitätswettbewerbe der ’Iffa’ sind mit ihren vielen Teilnehmern ein idealer Ort für unsere Betriebe, ihre Produkte auch in einem internationalen Umfeld prüfen und bewerten zu lassen. Wer hier erfolgreich ist, hat sich mit den Besten der Welt gemessen“, beurteilt der Sprecher des DFV die Leistungen der Fleischer aus Unterschüpf.

Gold: Pusztasalami, Kolbacz, Haussalami, Unterschüpfer Winzerhofsalami, Umpfertäler Mettwurstringle, Nussschinken, Unterschüpfer Winzerschinken, Geräucherter Schweinebauch, Schinkenspeck, Rostbratwürste. Silber: Unterschüpfer Landschinken. pm

