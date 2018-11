Irish Folk gepaart mit Lyrik

Oberschüpf.Die zahlreichen Besucher in der neu renovierte Kulturkirche Oberschüpf erlebten am Wochenende einen „Irish Folk“-Abend mit den Sängerinnen Monika Comparato und Sandra Krötz unter Klavierbegleitung von Claudia Bähr.

Das Duo sang bei ihrem Auftritt auch teilweise A cappella.. Beide Sängerinnen hatten sich über ein Jahr unter der Leitung von Claudia Bähr auf den Auftritt vorbereitet.

Der „Irish Folk“-Abend wurde außerdem mit gesprochener Lyrik von Pfarrer Dr. Heiner Kücherer umrahmt, der in der Meditation zu den jeweiligen Titeln der Musik Stimmungen, Gefühle und Gedanken zusammenfasste. Das Publikum wurde von der traditionellen irischen Volksmusik in ihrer Gesamtheit, häufig auch als „keltische Musik“ bezeichnet, inspiriert.

Mit dem Auftritt war eine neue Art rhythmischen Gesangs in der Musikszene der Kulturkirche Schüpfer Grund zu hören, die an diesem Abend in der Kulturkirche viele Anhänger fand und entsprechend Applaus bekam. wahe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018