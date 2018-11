Ja zu Netto-Markt und ZG-Lagerhaus

Großes Publikumsinteresse fand die Sitzung des Boxberger Gemeinderates am Montag, in der zukunftsweisende Themen für die künftige Entwicklung der ehemaligen Amtsstadt anstanden.

Boxberg. So votierte das Gremium einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gewann „Stütze“ am Ortsausgang des Stadtteiles Schweigern in Richtung Bad Mergentheim/Unterschüpf. Auf dem Gelände sollen ein Netto-Markt mit 72 Parkplätzen und das neue Lagerhaus der ZG-Raiffeisen entstehen.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung sprachen sich die Stadträte nach längerer Debatte auch für die Einrichtung eines Familienzentrums/Netzwerk Boxberg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Main-Tauber-Kreis und der evangelischen Kirchengemeinde Boxberg-Wölchingen aus.

Positiv beschieden wurde auch der Forstwirtschaftsplan für den Boxberger Stadtwald 2019 und der Erlass einer Polizeiverordnung für die Gesamtstadt Boxberg.

Diakonie ist bereit

Wie Bürgermeister Christian Kremer und der Geschäftsführer des Diakonischen Werks Main-Tauber-Kreis, Wolfgang Pempe, die Ratsmitglieder in der Sitzung ausführlich informierten, wäre die Diakonie bereit, zum 1. Januar 2019 ein Familiennetzwerk in Boxberg einzurichten, das einen Zugang zu Begegnungs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten in allen Stadtteilen und für alle Altersschichten anbiete, so Kremer. Vergleichbare Einrichtungen gibt es bereits in Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda oder Assamstadt.

Mit dem Familienzentrum/Netzwerk solle ein Ort der Kommunikation und Begegnung verschiedener Akteure, Zielgruppen und Generationen geschaffen werden. Es wird Bildungs-, Informations- und Qualifizierungsangebote für Familien in unterschiedlichen Formen aber auch Hausaufgabenbetreuung, offene Treffs für Kinder, Senioren und Migranten geben. Dazu gibt es auch Beratung und Vermittlung bei Schwangerschaft. Damit ergänzt und unterstützt das Familienzentrum/Netzwerk bereits bestehende Angebote und Aktivitäten in Boxberg. Die Leitung bzw. Koordination des Familiennetzwerkes wird im Büro der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes eingerichtet.

In der Sitzung machte Geschäftsführer Wolfgang Pempe vom Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis deutlich, dass das geplante Familienzentrum sich nicht allein auf ehrenamtlicher Basis realisieren lasse. Zur Finanzierung nannte er verschiedene Programme von Land und Kirche. So ist eine Unterstützung durch ein Sonderprogramm der evangelischen Kirche in Baden mit jeweils 10 000 Euro über vier Jahre möglich.

Kreis unterstützt

Der Main-Tauber-Kreis, der ebenfalls die Schaffung familienfreundlicher Infrastrukturen befürwortet, trägt mit einer zweckgebundenen und dauerhaften Senkung der Kreisumlage bei. Im Falle Boxberg sind das rund 16 000 Euro pro Jahr, so Bürgermeister Kremer, die die Stadt zur Verfügung stelle. Als weitere Partner haben der Caritasverband, die Evangelische Erwachsenenbildung, der Verein „Akzente“, das Generationennetzwerk und ein Kinderarzt ihre Mithilfe signalisiert.

Positiver Beschluss

Mit dem positiven Beschluss des Gemeinderates könne jetzt mit dem Diakonischen Werk eine Kooperations- und Zuwendungsvereinbarung zur Einrichtung des Familienzentrums/Netzwerks abgeschlossen werden.

In der Sitzung vom 4. Dezember 2017 stellte die Firma Netto die Planungen zur Realisierung eines Netto-Marktes am Ortsausgang von Schweigern Richtung Bad Mergentheim/Unterschüpf vor. Am gleichen Standort beabsichtigt die ZG Raiffeisen bereits seit einiger Zeit die Realisierung eines neuen Lagerhauses. Zwischen den beiden Interessenten sowie mit den zuständigen Behörden gab es daher bereits einige Abstimmungsgespräche, die deutlich gemacht hätten, dass die Realisierung eines Bebauungsplanes und damit die Umsetzung der beiden Vorhaben nur gemeinsam möglich sei.

Zusammen möchten die beiden nun für die Realisierung ihrer Vorhaben einen angebotsbezogenen Bebauungsplan aufstellen. Träger der Bauleitplanung ist die Stadt Boxberg. Die Kosten der Bauleitplanung tragen die beiden Vorhabenträger, die das Ingenieurbüro Klärle aus Weikersheim mit der Erstellung der Planunterlagen beauftragt haben.

Mit 72 Parkplätzen

Auf der südlichen Teilfläche ist ein Netto-Markt mit Backshop und 72 Parkplätzen geplant. Die nördliche größere Teilfläche (Raiffeisenareal) wird zu einem der zwei regionalen Schwerpunktstandorten für Dinkelverarbeitung und Lagerung entwickelt und dient damit der Bereitstellung landwirtschaftlicher Waren. Mit dem Aufstellungsbeschluss kann nun das förmliche Verfahren, (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden) beginnen. Die Bereitstellung der benötigten Flächen sei bereits in Form von Vorvertragsunterzeichnungen mit den Grundstückeigentümern geregelt, wie Schweigerns Ortsvorsteher Ferdinand Eck das Gremium unterrichtete.

Forstwirtschaftsplan erstellt

Das Kreisforstamt in Tauberbischofsheim hat den Forstwirtschaftsplan 2019 für den Boxberger Stadtwald erstellt. Dieser Plan sieht bei einem Einschlag von 5662 Festmeter einen Überschuss von 75 200 Euro vor. Forstdirektor Karl-Heinz Mechler und die Revierleiter Elmar Burger und Ulrich Weiland stellten die einzelnen Vorhaben des Forstwirtschaftsplanes vor und erläuterten, in welchen Waldlagen und Ortsteilen Holzhiebe geplant sind. Dabei stellte Mechler erfreut fest, dass im Boxberger Stadtwald keine nennenswerten Schädigungen durch Schädlinge und Trockenheit festgestellt wurden. Aufgrund des schwachen Preises bei der Fichte, werde man die zeitliche Abfolge des Hiebsplans allerdings verändern. Auf rund 15 Hektar seien Jungbestandspflegemaßnahmen vorgesehen und rund 5000 neue Pflanzen werden gesetzt.

Wie in anderen Städten und Gemeinden längst üblich, erlässt die Stadt Boxberg jetzt auch eine Polizeiverordnung. Doch müsse die Stadtverwaltung vermehrt feststellen, dass sich die Umgangsformen und die gegenseitige Rücksichtnahme zunehmend verschlechtern, so Christian Kremer. Immer öfter werden der Stadtverwaltung Beschwerden von Bürgern, aber auch von den Ortsvorstehern vorgetragen. So werde die Stadtverwaltung zum Beispiel vermehrt zu Problemen mit Hundekot, freilaufenden Hunden oder nächtlicher Ruhestörung kontaktiert. Bereits mehrfach wurde die Stadt Boxberg daher auch schon von der Polizei gebeten, eine Polizeiverordnung zu erlassen.

Klare Vorgaben

Die Polizei erhofft sich dadurch klarere Vorgaben bei Vergehen sowie die Möglichkeit, diese auch mit Ordnungsgeldern von fünf bis 1000 Euro zu ahnden. Die Stadtverwaltung hat daher nach dem Muster des Gemeindetages Baden-Württemberg eine Polizeiverordnung für Boxberg ausgearbeitet. Der genaue Wortlaut dieser Verordnung, mit der unter anderem gegen umweltschädliches Verhalten und Belästigung der Allgemeinheit vorgegangen wird oder der Schutz öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen verbessert werden soll, wird im Amtsblatt und der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Das Thema Wasserpreiserhöhung wurde in der öffentlichen Fragestunde von einem Landwirt aus Uiffingen angesprochen. Er sah in der neuen Gebührenordnung eine Benachteiligung der Viehhaltungsbetriebe. Dem Widerspruch der Bürgermeister: Die Kalkulation und Anpassung der Gebühren basiere auf realistischen und exakten Daten. Er könne verstehen, dass dies für manche Landwirte eine stärkere Belastung bringe. Die Stadt dürfe aber mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung weder Gewinne noch Verluste machen. Darüber wache die kommunale Aufsichtsbehörde.

