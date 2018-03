Jahreskonzert des Musikvereins Kupprichhausen am Samstag

Anzeige

Kupprichhausen.Das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Kupprichhausen findet am morgigen Samstag um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen statt. Unter dem Thema „Polkafreude vs. moderne Blasmusik“ bieten die Musikerinnen und Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Frank Wagenblast an diesem Abend wieder ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Sowohl die Freunde traditioneller blasmusik als auch moderner Klänge werden auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt ist frei. Bild: MV Kupprichhausen