Jazz für Orgel und Trompete

Unterschüpf.Das „Duo Zia“ verbindet traditionelle geistliche Melodien verschiedener Kulturen mit Jazzimprovisationen für Orgel und Trompete. Seit 2008 arbeiten Christian Grosch (Orgel) und Marcus Rust (Trompete, Flügelhorn) zusammen. Das Duo gastiert am Freitag, 17. Mai, 19.30 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf. Tickets gibt es im evangelischen Pfarramt Unterschüpf, Telefon 07930/367, oder bei Sibylle Acker, Telefon 07930/2020, sowie über info@kulturkirche-schuepfergrund.de per Mail. Bild: Veranstalter

