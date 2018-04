„Jesus lebt“ dringt durch Dunkelheit

Anzeige

Begonnen hat dieser Brauch zunächst nur mit Kindern. Doch über die Jahre begeisterten sich ganze Familien dafür, gemeinsam von Jesu Auferstehung zu singen. Denn „Ostern ist heut, wir sind erfreut.“

Besondere Freude kommt dann auf, wenn das Licht hinter den Fenstern angeht und die Gewissheit entsteht, der Gruß ist angekommen.

Im Briefkasten finden die Besungenen dann ein Ostertrakat mit dem Osterjubel und manchmal finden die „Ostersinger“ auch eine Spende oder Süßigkeiten vor, die sie dann mitnehmen können. So bricht von Lied zu Lied allmählich auch der Tag an. Damit erwacht nicht nur die frohe Botschaft zum Leben, sondern auch ein neuer Morgen.

Auch in diesem Jahr waren wieder drei Gruppen unterwegs, um die Osterbotschaft in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags zu den Menschen zu bringen. Im Anschluss fand der Auferstehungsgottesdienst in der Martinskirche statt und mit dem Osterfrühstück im Gemeindehaus fand der Ostersonntagmorgen seinen Abschluss. Einige wagemutige und nicht zu müde „Ostersinger“ gingen danach noch nach Boxberg ins Pflegeheim und dort ebenfalls die Osterbotschaft „ Er ist erstanden – Halleluja“ zu verkündigen.

Diesen Brauch brachte 1940 die Rot-Kreuz-Schwester Agnes Raithe ins Dorf. Sie kannte ein Heilmittelchen für alle Krankheiten und war für jedermann da. Auch rief sie Kinder zur Kinderstunde am Sonntagnachmittag auf.

Ihre Heimat befand sich unter dem Dach des Gasthauses „Sonne“. Von dort streute sie den Segen in alle Kinderherzen hinein und verbreitete diese einmalige Idee zum Ostersingen. evkig

