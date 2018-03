Jubelkonfirmanden kamen in Schweigern zusammen

Anzeige

Schweigern.In einem Festgottesdienst, mitgestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von Hermine Behringer, feierten in Schweigern 16 Jubelkonfirmanden aus Schweigern und Epplingen ihre Goldene, Eiserne, Diamantene und Gnadenkonfirmation. Einige, die angemeldet waren, konnten wegen des Wintereinbruchsnicht kommen. Prädikant Klaus Dörzbacher stellte die Festpredigt unter das Bibelwort aus 2. Kor1. 20-22: „Denn auf alle Gottesverheißungen ist in Ihm – Jesus Christus – das Ja“. Nach einem kurzen Gedenken an die bereits Verstorbenen sprach er den Jubelkonfirmanden noch einmal ihren Konfirmandenspruch zu, den sie vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren erhalten hatten, und stellte sie unter den Segen Gottes. Die Goldene Konfirmation feierten: Doris Hettenbach, geb. Behringer; Birgit Hofmann, geb. Schneider; Ingrid Weckesser, geb. Beyer und Winfried Ruck. Die Diamantene Konfirmation feierten: Walter Klein und Eberhard Sohns. Eiserne Konfirmation feierten: Ilse Dürr, geb. Zeier, Albert Scherer, Kurt Wegert, Klaus Welz, Lisa Schneider, geb. Heckmann, Hermann Leitl und Erhard Weckesser. Gnadenkonfirmation durften feiern: Myrta Frank, geb. Dürr, Irmgard Metzger, geb. Riegler und Waltraud Welz, geb. Hein. Bild: Klaus Henner